Пряная закуска отлично подойдет к мясу

"Утро" предлагает попробовать закрыть огурцы на зиму по-болгарски.



Ингредиенты на литровую банку:

Огурцы – 600 гр

Петрушка – несколько веточек

Лавровый лист – 2 шт.

Перец горошком – 4-5 шт.

Гвоздика – 2 бутона

Репчатый лук – половина головки

Вода – литр

Соль – ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Уксус – 70 мл.

Приготовление огурцов на зиму по-болгарски:

Огурцы замочить на пару часов в холодной воде – это сделает их хрустящими. Вымыть и обрезать концы.

Банки и крышки вымыть и простерилизовать.

На дно банок положить лавровый лист, перец, гвоздику, петрушку и нарезанный лук.

Затем в банки положить огурцы – вертикально и плотно.

Для маринада вскипятить воду, добавить соль и сахар, через пару минут – уксус.

Маринад залить в банки, прикрыть крышками. Тару поставить в кастрюлю, налить воды, кипятить 10 минут (для литровых банок).

Вынуть, закатать. Затем банки с хрустящей закуской нужно перевернуть вверх дном и дождаться, пока они остынут. Аппетитные пряные огурцы на зиму готовы.

Ранее домохозяйка выложила в Сеть свой способ стерилизации банок. Женщина похвасталась, что закрутки у нее никогда не взрываются. Однако ее смекалку не оценили – лайфхак возмутил пользователей. Особенно негодовали мужчины.