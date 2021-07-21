Упругие и сочные: бабушкин рецепт маринованных помидоров с морковью и перцем

Упругие и сочные: бабушкин рецепт маринованных помидоров с морковью и перцем
Фото: Andrey Turusov /Russian Look / www.globallookpress.com
Процесс приготовления не покажется сложным

Домашние маринованные помидоры – отличный вариант для посиделок к кругу родных или друзей. Они дополнят абсолютно любой гарнир. Расскажем, как приготовить закуску по бабушкиному рецепту.

Ингредиенты на трехлитровую банку:

Помидоры,

Морковь,

Болгарский перец,

Укроп,

Чеснок – два-три зубчика,

Соль – две столовые ложки,

Сахар – три столовые ложки,

Черный перец горошком – пять штук,

Звездочки гвоздики – две штуки,

Лавровый лист,

Уксус (эссенция) – одна чайная ложка.

Пошаговый рецепт приготовления

Тщательно помойте помидоры, морковь и болгарский перец. После этого протрите овощи полотенцем, чтобы они были сухими.

Морковь порежьте кружочками, а перец – дольками (плод режется на четыре части).

На дно трехлитровой банки бросьте зонтик укропа. Сверху положите нарезанные морковь и перец, чеснок, а также цельные помидоры и еще один зонтик укропа. Залейте кипятком и накройте банку крышкой.

Спустя 15 минут воду из банки слейте в кастрюлю. Добавьте необходимое количество сахара и соли, черный перец, гвоздику, лавровый лист и немного укропа.

Доведите маринад до кипения. После этого влейте одну чайную ложку уксуса.

Полученный раствор перелейте обратно в банку. Закупорьте крышку и заверните изделие в плед.

Ранее "Утро.ру" поделилось еще одним рецептом маринованных помидоров. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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