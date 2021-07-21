Закуска подойдет к любому блюду

Ближе к концу лета хозяйки начинают делать заготовки на зиму. Один из самых распространенных вариантов для консервирования – кабачки.

Ингредиенты на три литровые банки:

Кабачки – 1,8 килограмма,

Чеснок,

Укроп,

Звездочки гвоздики – шесть штук (по две на каждую банку),

Лавровый лист,

Черный перец горошком.

Для рассола:

Вода – полтора литра,

Сахар – 190 граммов,

Соль – 70 граммов,

9%-ный уксус – 190 миллилитров.

Пошаговый рецепт приготовления:

В банки налейте немного воды. Отправьте изделия в микроволновку на три минуты. Это – один из самых легких способов стерилизации банок. Можно также обработать их уксусом.

Тщательно помойте кабачки. Нарежьте их кружочками. Избавляться от кожуры не нужно!

На дно банок положите чеснок, укроп, лавровый лист, звездочки гвоздики и черный перец. Сверху выложите нарезанные кабачки.

Залейте сосуды кипятком. После этого накройте их крышками и оставьте на 10 минут.

Слейте воду в кастрюлю, затем наполните банки "свежим" кипятком. В слитую в первый раз жидкость добавьте еще немного воды – должно получиться полтора литра. Добавьте соль, сахар и уксус.

Доведите до кипения. Когда вода в кастрюле начнет бурлить, вылейте находящуюся в банках жидкость и наполните их полученным рассолом. Закупорьте крышки и заверните изделия в плед.

Если соблюсти все нюансы, то кабачки получатся хрустящими и очень вкусными.

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