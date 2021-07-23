Рецепт маринованных огурцов с горчицей на зиму

Рецепт маринованных огурцов с горчицей на зиму
Фото: pixabay.com
Желательно использовать плоды одинакового размера

Ближе к концу лета хозяйки берутся за консервирование овощей. Маринованные огурцы являются одним из самых популярных вариантов заготовок на зиму. Расскажем, как обеспечить себя вкусной закуской, которая идеально подойдет для любого праздничного стола.

Ингредиенты на две 3-литровые банки:

Огурцы – четыре килограмма,

Чеснок – три зубчика,

Лук репчатый –четыре штуки,

Петрушка, укроп, сельдерей – три веточки,

Хрен – один лист,

Лавровый лист – две штуки,

Черный перец горошком – шесть штук,

Звездочки гвоздики – шесть штук,

Сухая горчица – одна чайная ложка,

9%-ный уксус – 130 миллилитров.

Для рассола:

Вода – два литра,

Соль – 100 граммов,

Сахар – 60 граммов.

Приготовление:

Тщательно помойте огурцы. Желательно, чтобы они были одинакового размера. Залейте плоды холодной водой и оставьте на три часа.

В это время нарежьте зелень и лук (крупно), а также чеснок (пластинами).

Возьмитесь за приготовление маринада: вскипятите воду, в которую добавлены соль, сахар, перец горошком, гвоздика и лавровый лист.

В заранее подготовленные банки влейте по три столовые ложки уксуса. Сверху положите лук, чеснок и зелень.

В каждую банку добавьте по пол чайной ложки сухой горчицы. После этого наполните емкости огурцами и залейте все маринадом.

Накройте банки крышкой и поместите их в кастрюлю, наполненную теплой водой. Доведите до кипения, стерилизуйте в течение 15 минут.

Закатайте банки и дождитесь, пока они остынут. 

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом маринованных корнишонов на зиму. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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