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Существует огромное количество рецептов, связанных с заготовкой овощей на зиму. Расскажем, как получить квашеные огурцы в банках, которые по вкусу будут напоминать бочковые.
Огурцы – 1,5/1,7 килограмма,
Соль – четыре столовые ложки,
Вода,
Зонтики укропа – три штуки,
Листья хрена – две штуки,
Чеснок – пять зубчиков,
Корень хрена – четыре колечка толщиной один сантиметр.
Тщательно помойте огурцы и зелень. Плоды погрузите в холодную воду и оставьте на два часа.
На дно предварительно подготовленной банки бросьте зонтики укропа, чеснок, а также листья и корень хрена. Сверху положите огурцы.
Добавьте две столовые ложки соли. Наполните банку холодной водой и прикройте ее крышкой.
Сосуд поместите в глубокую миску, после чего уберите в прохладное место. Там огурцы должны простоять три дня.
По истечении нужного времени слейте забродивший "рассол" и промойте огурцы около трех раз (доставать овощи из банки не нужно). Затем всыпьте две столовые ложки соли.
Залейте огурцы кипятком. Закупорьте крышку и переверните банку. Заверните изделие в плед и подождите, пока оно полностью остынет.
Квашеные огурцы готовы! Их можно как подавать с любым гарниром, так и использовать в качестве одного из ингредиентов для "Оливье" или "Винегрета".
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