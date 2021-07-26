Уксус не потребуется: рецепт помидоров в собственном соку

Уксус не потребуется: рецепт помидоров в собственном соку
Фото: Ralph Kerpa/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
Для консервирования понадобятся томаты "Сливка"

Томаты в собственном соку – отличный вариант заготовки, которую можно использовать на соусы, рагу, а также другие блюда.

Желательно использовать определенную разновидность помидоров. В данном случае вам понадобятся томаты "Сливка".

Ингредиенты на шесть банок по 500 миллилитров:

Помидоры – четыре килограмма,

Соль – 20 граммов,

Лимонная кислота – 1/4 чайной ложки.

Приготовление

Тщательно помойте томаты. Более плотные плоды залейте кипятком и оставьте на восемь минут. Оставшиеся помидоры разрежьте пополам.

Первую партию достаньте из миски с водой. Снимите с них кожицу.

Вторую партию помидоров пропустите через блендер. Затем воспользуйтесь ситом – у вас должно получиться однородное пюре.

Перелейте пюре в кастрюлю и поставьте на печку. Добавьте необходимое количество соли и лимонной кислоты. Доведите смесь до кипения. Не забывайте периодически снимать пену.

Разложите томаты без кожицы по банкам. После этого заполните изделия получившимся соком и прикройте их крышками.

Поставьте банки в большую кастрюлю, на дне которой предварительно застелите полотенце. Заполните ее водой (уровень жидкости должен доходить до плечиков банок). Через 15 минут достаньте изделия, закупорьте крышки. Переверните банки и дождитесь, пока их содержимое полностью остынет. 

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом ароматной аджики на зиму. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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