"Тещин язык" из кабачков: рецепт острой закуски на зиму

"Тещин язык" из кабачков: рецепт острой закуски на зиму
Фото: Jürgen Schulzki/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
Закрутка готовится быстро и очень просто

Настал период, когда многие хозяйки начинают делать заготовки на зиму. Отличным вариантом для любителей острого станет закуска из кабачков "тещин язык". Ее приготовление займет немного времени, но при этом она станет хорошим дополнением ко многим блюдам. 

Ингредиенты 

  • Кабачки – 1 кг. 
  • Томаты – 1 кг.
  • Перец – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка
  • Соль – 1 ст.л. 
  • Уксус – 65 мл. 
  • Сахар – 100 гр. 
  • Масло растительное – 65 мл. 
  • Красный молотый перец – 1 ч.л. 

Приготовление 

Для начала стоит отметить, что для приготовления "тещиного языка" лучше использовать молодые кабачки, потому что у них нежная кожица и почти нет семечек. 

Томаты, болгарский перец и кабачки нужно хорошо вымыть, просушить. Перец необходимо очистить от семечек. 

После томаты и перец пропустите через мясорубку. Можно использовать блендер. 

Перелейте получившуюся смесь в кастрюлю и поставьте на огонь. Добавьте специи и масло. Остроту можно регулировать, исходя из ваших предпочтений. 

Овощное пюре нужно довести до кипения и продолжать варить на медленном огне в течение 10 минут. 

В это время нарежьте кабачки большими брусочками. 

Добавьте кабачок к томатам и перцу. Готовьте еще около 20 минут, не забывайте помешивать. 

В последнюю очередь в кастрюлю нужно добавить измельченный чеснок. Тушить еще 5 минут. 

После долейте уксус, накройте крышкой и варите 2-3 минуты на маленьком огне.

Закуска готова. Осталось разложить ее по простерилизованным банкам и закатать. 

После переверните закрутки и оставьте до полного остывания. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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