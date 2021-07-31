Икра из огурцов: необычный рецепт заготовки на зиму

Икра из огурцов: необычный рецепт заготовки на зиму
Фото: pixabay.com
Эту овощную закуску хорошо подавать к мясу или просто есть с тостами

"Утро" предлагает необычный вариант заготовки огурцов на зиму. Овощная икра получается пикантной и хорошо подходит к мясным блюдам и в качестве самостоятельной закуски.

Ингредиенты

  • Свежие огурцы – килограмм
  • Морковь – 1 крупная
  • Лук – 1 штука
  • Чеснок – 2-3 зубочка
  • Лавровый лист – 2 штуки
  • Уксус – 3 столовые ложки
  • Томатная паста – 2 столовые ложки
  • Соль – полторы столовые ложки
  • Подсолнечное масло – 5 столовых ложек

Приготовление:

Огурцы нужно тщательно помыть и срезать кончики. Плюс этой икры в том, что для нее подходят даже переросшие овощи.

Нарежьте огурцы кубиками или измельчите в блендере – все зависит от того, какую консистенцию вы предпочитаете.

Лук так же нарежьте кубиками, морковь можно потереть.

Налейте в кастрюлю масло, выложите морковку и лук, посолите и поперчите, убавьте огонь до слабого. Потушите овощи, помешивая, около 10 минут, а после высыпьте туда же огурцы. Через 15 минут добавьте томатную пасту. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте.

Потушите смесь овощей еще минут 10. Незадолго до того, как снять с огня, добавьте уксус.

В простерилизованные банки выложите готовую огуречную икру и плотно закрутите.

Затем заготовки, как обычно, нужно перевернуть и дать им остыть, а после убрать в подвал или кладовую.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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