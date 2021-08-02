Отличный метод позволит сохранить сочность и сладость

Уже началу июля у многих дачников скапливается довольно много зеленого лука. Однако зелень в огороде за месяц может огрубеть, приобрести жесткость, желтизну и утратить все полезные витамины.

У многих возникает вопрос: куда же девать столько добра? Некоторые тщетно пытаются заморозить зелень, но после оттаивания вытащенный из морозильной камеры лук размягчается и приходит в негодность, утрачивая при этом всякий намек на аппетитность.

Чтобы сохранить все полезные и вкусовые свойства зелени, необходимо засолить ее определенным образом. Существует прекрасный вариант, который позволит оставить прежним аромат и вкус лука, а также его витамины.

Как сохранить лук на зиму

Переберите и хорошо помойте лук, удалив все поврежденные и некачественные перья. Остальное же можно нарезать, разложив по банкам.

Пересыпьте каждый слой крупной солью. Не жалейте ее – соль определяет сохранность зелени. Не пытайтесь плотно утрамбовать лук по банкам. В таком случае он даст сок, и вместо хорошей засолки зелени на зиму вам придется отведать размягченные "сопли".

Единственный недостаток такого способа – можно пересолить. Однако стоит попросту не солить лук в самом начале. Отложите эту процедуру на самый конец. После приготовления попробуйте на соль, и при необходимости досолите.

Как хранить засоленный лук

Для этого подойдут исключительно холодильник и прохладный погреб. В таких условиях зелень отлично сохранится до следующего урожая.

Аналогичным образом можно засолить и укроп с петрушкой.

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