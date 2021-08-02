Без сушки и заморозки: как заготовить на зиму зеленый лук

Без сушки и заморозки: как заготовить на зиму зеленый лук
Фото: pixabay.com
Отличный метод позволит сохранить сочность и сладость

Уже началу июля у многих дачников скапливается довольно много зеленого лука. Однако зелень в огороде за месяц может огрубеть, приобрести жесткость, желтизну и утратить все полезные витамины.

У многих возникает вопрос: куда же девать столько добра? Некоторые тщетно пытаются заморозить зелень, но после оттаивания вытащенный из морозильной камеры лук размягчается и приходит в негодность, утрачивая при этом всякий намек на аппетитность.

Чтобы сохранить все полезные и вкусовые свойства зелени, необходимо засолить ее определенным образом. Существует прекрасный вариант, который позволит оставить прежним аромат и вкус лука, а также его витамины.

Как сохранить лук на зиму 

Переберите и хорошо помойте лук, удалив все поврежденные и некачественные перья. Остальное же можно нарезать, разложив по банкам.

Пересыпьте каждый слой крупной солью. Не жалейте ее – соль определяет сохранность зелени. Не пытайтесь плотно утрамбовать лук по банкам. В таком случае он даст сок, и вместо хорошей засолки зелени на зиму вам придется отведать размягченные "сопли".

Единственный недостаток такого способа – можно пересолить. Однако стоит попросту не солить лук в самом начале. Отложите эту процедуру на самый конец. После приготовления попробуйте на соль, и при необходимости досолите.

Как хранить засоленный лук

Для этого подойдут исключительно холодильник и прохладный погреб. В таких условиях зелень отлично сохранится до следующего урожая. 

Аналогичным образом можно засолить и укроп с петрушкой.

Ранее мы делились необычным способом заготовки икры из огурцов на зиму.

Источник: Дзен-канал "Будни обычной женщины" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Газпром" отказался от наращивания транзита газа через Украину

Москва намерена поставлять топливо в ЕС строго в рамках существующих договоров

Брюссель мстит Вильнюсу за ситуацию с мигрантами – эксперт

Власти Прибалтики сами спровоцировали социально-политический кризис, из которого не выйти без потерь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей