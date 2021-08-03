Хрустящие и ароматные: рецепт огурцов по-фински на зиму

Хрустящие и ароматные: рецепт огурцов по-фински на зиму
Фото: Foitlova Klara/ CTK/ www.globallookpress.com
Процесс приготовления не отличается сложностью

Огурцы – одни из самых популярных овощей, используемых хозяйками для заготовок на зиму. Среди множества рецептов есть один, по-фински, который порадует не только своей простотой, но и конечным результатом.

Ингредиенты

  • Свежие огурцы – три килограмма,
  • Лавровый лист – три-пять штук,
  • Соль – шесть столовых ложек,
  • Сахар – 400 граммов,
  • 6% уксус (винный) – 500 миллилитров либо 9% – 350 миллилитров,
  • Семена горчицы – две чайные ложки,
  • Вода – три литра.

Приготовление:

Возьмите большую кастрюлю и заполните ее водой. Добавьте соль, сахар, семена горчицы и лавровый лист.

Поставьте кастрюлю на плиту. Дождитесь, пока рассол начнет кипеть.

В это время тщательно помойте огурцы. Нарежьте плоды небольшими бочонками.

Как только вода в кастрюле закипит, влейте необходимое количество уксуса. Снова дождитесь "бурления" жидкости.

Добавьте нарезанные огурцы. Перемешайте все ингредиенты и держите кастрюлю на плите до тех пор, пока овощи не поменяют цвет.

Разложите огурцы по заранее подготовленным банкам. Закупорьте крышки и переверните изделия. Накройте банки пледом.

После того, как огурцы остынут, поместите заготовки в прохладное место. Зимой закуска станет отличным дополнением для любого блюда. Законсервированные плоды порадуют своим ароматом и звонким хрустом. 

Ранее "Утро.ру" поделилось необычным рецептом икры из огурцов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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