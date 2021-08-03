Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
В самом разгаре сезон заготовок. Главный плюс соленых помидоров заключается в том, что их можно подавать в качестве закуски, но при этом они хороши и как самостоятельное блюдо. Есть несколько секретов, которые помогут улучшить вкус любимой многими заготовки.
Корень хрена
Этот ингредиент придаст томатам пикантности и остроты, которой иногда так не хватает.
Листья хрена и вишни
Добавление листьев хрена и вишни улучшит вкус рассола, а сами помидоры при этом получаются вкуснее обычных.
Чеснок
Еще один ингредиент, без которого, пожалуй, не обходится ни одна хозяйка. От количества зубчиков будет зависеть вкус томатов. Если хотите, чтобы у овощей был характерный аромат и вкус, тогда не жалейте чеснока.
Лавровый лист
Как и в случае с чесноком, лавровый лист обязательно должен быть в каждой баночке с солеными помидорами.
Укроп
Класть, кстати, можно и нужно не только зелень, но и сами зонтики. Это придаст помидорам приятный аромат.
Болгарский перец
Некоторые хозяйки добавляют к томатам болгарский перец, который предварительно нужно очистить от семечек и разрезать на четыре части. Овощи отлично дополняют друг друга.
Базилик
Если любите запах и вкус базилика, то можно добавить одну веточку.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, с помощью каких ингредиентов можно улучшить вкус соленых огурцов.
Активисты республики утверждают, что власти разваливают страну, следуя указаниям США
Социальные сети взорвались после триумфального выступления спортсменок