Станут только вкуснее: что добавить в банку с солеными помидорами

Станут только вкуснее: что добавить в банку с солеными помидорами
Фото: pixabay.com
Некоторые ингредиенты придадут овощам пикантности

В самом разгаре сезон заготовок. Главный плюс соленых помидоров заключается в том, что их можно подавать в качестве закуски, но при этом они хороши и как самостоятельное блюдо. Есть несколько секретов, которые помогут улучшить вкус любимой многими заготовки. 

Что добавить в банку с помидорами при консервации

Корень хрена 

Этот ингредиент придаст томатам пикантности и остроты, которой иногда так не хватает. 

Листья хрена и вишни 

Добавление листьев хрена и вишни улучшит вкус рассола, а сами помидоры при этом получаются вкуснее обычных. 

Чеснок 

Еще один ингредиент, без которого, пожалуй, не обходится ни одна хозяйка. От количества зубчиков будет зависеть вкус томатов. Если хотите, чтобы у овощей был характерный аромат и вкус, тогда не жалейте чеснока. 

Лавровый лист 

Как и в случае с чесноком, лавровый лист обязательно должен быть в каждой баночке с солеными помидорами. 

Укроп

Класть, кстати, можно и нужно не только зелень, но и сами зонтики. Это придаст помидорам приятный аромат. 

Болгарский перец 

Некоторые хозяйки добавляют к томатам болгарский перец, который предварительно нужно очистить от семечек и разрезать на четыре части. Овощи отлично дополняют друг друга. 

Базилик 

Если любите запах и вкус базилика, то можно добавить одну веточку. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, с помощью каких ингредиентов можно улучшить вкус соленых огурцов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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