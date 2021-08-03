Некоторые ингредиенты придадут овощам пикантности

В самом разгаре сезон заготовок. Главный плюс соленых помидоров заключается в том, что их можно подавать в качестве закуски, но при этом они хороши и как самостоятельное блюдо. Есть несколько секретов, которые помогут улучшить вкус любимой многими заготовки.

Что добавить в банку с помидорами при консервации

Корень хрена

Этот ингредиент придаст томатам пикантности и остроты, которой иногда так не хватает.

Листья хрена и вишни

Добавление листьев хрена и вишни улучшит вкус рассола, а сами помидоры при этом получаются вкуснее обычных.

Чеснок

Еще один ингредиент, без которого, пожалуй, не обходится ни одна хозяйка. От количества зубчиков будет зависеть вкус томатов. Если хотите, чтобы у овощей был характерный аромат и вкус, тогда не жалейте чеснока.

Лавровый лист

Как и в случае с чесноком, лавровый лист обязательно должен быть в каждой баночке с солеными помидорами.

Укроп

Класть, кстати, можно и нужно не только зелень, но и сами зонтики. Это придаст помидорам приятный аромат.

Болгарский перец

Некоторые хозяйки добавляют к томатам болгарский перец, который предварительно нужно очистить от семечек и разрезать на четыре части. Овощи отлично дополняют друг друга.

Базилик

Если любите запах и вкус базилика, то можно добавить одну веточку.

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