Без кипятка и уксуса: "холодный" рецепт хрустящих огурцов на зиму

Без кипятка и уксуса: "холодный" рецепт хрустящих огурцов на зиму
Фото: pixabay.com
На приготовление уйдет не более 15 минут

У каждой хозяйки есть свой рецепт засолки огурцов. Но есть способ, о котором знают немногие. Ингредиентов – минимум, а на приготовление заготовки уходит совсем немного времени. При этом огурчики сохраняют свою упругость, получаются хрустящими и без пустот внутри. 

Ингредиенты на одну трехлитровую банку 

Специи (черный перец горошком, листья хрена) – по вкусу

Чеснок, укроп – по вкусу 

Огурцы 

Горчица – 1 ст.л. 

Соль – 3 ст. л. 

Приготовление 

Перед началом готовки замочите огурцы в прохладной воде на пару часов. 

Затем уложите на дно банки специи, чеснок и зелень. После – огурцы. Затем снова нужно добавить немного зелени и овощей. Последним слоем рекомендуется уложить листья хрена. 

Теперь необходимо заняться рассолом. Его понадобится около 1,4 литра. 

В литре воды растворите соль и горчицу. Залейте рассол в банку. Лучше брать не кипяченную воду. 

После этого добавьте сверху еще одну ложку горчицы, накройте пластиковой крышкой и уберите заготовку в прохладное место. 

Если постепенно вода из банки будет исчезать, тогда обязательно нужно ее доливать. Огурцы должны быть полностью в рассоле. 

Мариноваться такие огурцы будут около 2 месяцев. Через месяц они еще будут малосольными, что тоже не так плохо, особенно, если любите такие овощи. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как без сушки и заморозки заготовить на зиму зеленый лук.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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