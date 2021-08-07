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Перезрелые огурцы годятся не только для заготовки семян – из них можно сделать и вкусное угощение к столу на зиму. Например, закрутить в банку огуречный салат.
Для приготовления закуски нужно отобрать именно перезрелые огурцы, которые успели пожелтеть. Салат получается очень вкусный и немного острый.
Ингредиенты
Пошаговый способ приготовления
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