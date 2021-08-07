Вкусно и просто: рецепт салата на зиму из перезрелых огурцов

Вкусно и просто: рецепт салата на зиму из перезрелых огурцов
Фото: pixabay.com
Блюдо будет по вкусу всем домочадцам

Перезрелые огурцы годятся не только для заготовки семян – из них можно сделать и вкусное угощение к столу на зиму. Например, закрутить в банку огуречный салат.

Рецепт заготовки на зиму из перезрелых огурцов

Для приготовления закуски нужно отобрать именно перезрелые огурцы, которые успели пожелтеть. Салат получается очень вкусный и немного острый. 

Ингредиенты

  • Перезрелые огурцы – 2 кг
  • Зелень – 0,5 стакана
  • Соль – 2 ст. ложки
  • Сахар – 0,5 стакана
  • Перец черный молотый – 1 ст. ложка
  • Чеснок выдавленный – 1 ст.ложка
  • Уксус 9% – 0,5 стакана

Пошаговый способ приготовления

  1. Очищаем семена от кожи, слишком жесткие семена удаляем ложкой. 
  2. Нарезаем полукольцами – примерно сантиметр в толщину.
  3. Выкладваем в кастрюлю, добавив нарезанную зелень, соль, перец, сахар, уксус и чеснок.
  4. Перемешиваем и оставляем настаиваться примерно на 3 часа. 
  5. Получившуюся массу раскладываем по банкам. 
  6. После их нужно поставить в большую кастрюлю с водой и прокипятить, прикрыв крышками, примерно 10 минут. На дно кладем полотенце. 
  7. До полной готовности салат должен настояться около месяца, после чего можно смело подавать к столу. 


Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Достройка "Северного потока-2" притормозилась

Проект могут не успеть завершить к концу августа

В Грузии отвергли идею восстановления дипломатических отношений с Россией

Суверенитет соседних республик остается "красной линией" для Тбилиси

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей