Некоторые действия могут привести к тому, что овощи быстро испортятся

Наверняка каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с подобной проблемой: после консервации помидоры быстро портятся, не дожив до зимы. Причина такой напасти скорее всего кроется в нарушении технологического процесса закрутки.

Распространенные ошибки при консервации

1. Использование перезревших плодов

Перезревшие помидоры можно использовать только при приготовлении салатов. Для зимних заготовок такие плоды не пригодны.

2. Плохая стерилизация банок

Если плохо обработать банки, то в них могут остаться микробы. Вредные микроорганизмы спровоцируют брожение помидоров. Чтобы исключить все риски, важно тщательно продезинфицировать изделия. Делать это нужно даже в случае с так называемым "холодным засолом".

3. Использование проточной воды для рассола

Вода из-под крана – недопустимый элемент для заготовок. Желательно использовать бутилированную жидкость.

4. Недостаточная чистота плодов

Если плохо помыть овощи, то частички грязи попадут в рассол и активизируют процесс брожения. Устраивать "водные процедуры" для плодов придется несколько раз. При этом нужно прибегнуть к помощи губки.

Вы время мытья важно тщательно перебрать помидоры. Поврежденные или подгнившие плоды на засолку не пойдут.

5. Отсутствие хрена

Хрен – ингредиент, который способен убить вредные микробы и повысить срок пригодности засолки. При закрутке помидоров нужно использовать листья данного растения.

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