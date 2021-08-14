Как из бочки: рецепт соленых огурцов на зиму

Как из бочки: рецепт соленых огурцов на зиму
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Потребуются листья хрена и вишни

Многие хранят дома семейные рецепты по засолке огурцов, считая доставшийся в подарок секрет по приготовлению наиболее изысканным и приятным на вкус. Однако сколько людей, столько и мнений. Некоторым удается очень вкусно засолить огурцы, используя самые популярные и простые способы.

Существует способ засолки и консервирования как для хранения в подвале с погребом, так и при комнатной температуре. Можно и солить огурцы на холодный сезон по единому рецепту, однако разными способами.

Разнятся и способы хранения – какие-то огурцы пригодны для хранения в темных и прохладных помещениях, другие – дома в комнате. Такой вариант не предполагает стерилизации и уксуса. Однако результат будет стоить того – огурцы при правильном приготовлении и соблюдении рецептуры получаются крепкими и хрустящими.

Помните об особенностях окружающей среды. Примерно через месяц-полтора можно уже пожинать плоды.

Ингредиенты

  • Листья хрена, вишни, смородины;
  • Укроп;
  • Чеснок;
  • Острый перец;
  • Лавровый лист;
  • Перец горошком;
  • 50 граммов соли.

Просто разведите маринад на литр воды и закатайте в банку. Правильная засолка выглядит следующим образом: огурцы имеют буровато-зеленый цвет, крепкие и хрустящие на вкус, плоды отдают ароматом специй и пряностей.

Такая закуска будет идеальным дополнением к столу с солянками и салатами, а также жареному картофелю. Чтобы насладиться результатом, нужно лишь соблюсти точность в пропорциях и четко следовать рецепту. Такие огурцы порадуют вас на всю зиму.

Ранее мы делились с читателями рецептом советской засолки огурцов.

Источник: Коллекция рецептов ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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