Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Многие хранят дома семейные рецепты по засолке огурцов, считая доставшийся в подарок секрет по приготовлению наиболее изысканным и приятным на вкус. Однако сколько людей, столько и мнений. Некоторым удается очень вкусно засолить огурцы, используя самые популярные и простые способы.
Существует способ засолки и консервирования как для хранения в подвале с погребом, так и при комнатной температуре. Можно и солить огурцы на холодный сезон по единому рецепту, однако разными способами.
Разнятся и способы хранения – какие-то огурцы пригодны для хранения в темных и прохладных помещениях, другие – дома в комнате. Такой вариант не предполагает стерилизации и уксуса. Однако результат будет стоить того – огурцы при правильном приготовлении и соблюдении рецептуры получаются крепкими и хрустящими.
Помните об особенностях окружающей среды. Примерно через месяц-полтора можно уже пожинать плоды.
Просто разведите маринад на литр воды и закатайте в банку. Правильная засолка выглядит следующим образом: огурцы имеют буровато-зеленый цвет, крепкие и хрустящие на вкус, плоды отдают ароматом специй и пряностей.
Такая закуска будет идеальным дополнением к столу с солянками и салатами, а также жареному картофелю. Чтобы насладиться результатом, нужно лишь соблюсти точность в пропорциях и четко следовать рецепту. Такие огурцы порадуют вас на всю зиму.
Ранее мы делились с читателями рецептом советской засолки огурцов.
Российская разведка якобы начала использовать новую тактику в предвыборном процессе в Америке
Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам