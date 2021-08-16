Пикантность блюду придаст соус

Чаще всего хозяйки готовят блюда из мяса. Чтобы как-то разнообразить свой рацион питания, предлагает запечь скумбрию в духовке. Рыба порадует нежным вкусом, а также чудесным ароматом.

Ингредиенты:

Скумбрия – одна штука,

Лук репчатый – четыре штуки,

Горчица – три столовых ложки,

Майонез – четыре столовых ложки,

Соевый соус – пять столовых ложек,

Черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Разморозьте рыбу. Удалите голову и внутренности, после чего нарежьте скумбрию на кусочки (шириной три сантиметра). Лук нарежьте полукольцами. Положите его в миску вместе с рыбой. Возьмитесь за приготовление соуса. В отдельной чаше смешайте горчицу, майонез и соевый соус. Тщательно перемешайте все ингредиенты. В миску с рыбой и луком всыпьте черный молотый перец. Добавьте приготовленный ранее соус. Оставьте скумбрию на полчаса, чтобы она впитала в себя маринад. По истечении нужного времени достаньте форму для запекания. На ее дно выложите лук, а сверху поместите кусочки рыбы. Разогрейте духовку до 180˚C. Как только в бытовом приборе установится нужная температура, отправьте туда решетку вместе с формой. Подождите примерно полчаса. Результат не оставит никого равнодушным. Скумбрия покроется золотистой корочкой – так, как будто она была приготовлена на мангале.

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