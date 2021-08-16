Будто с мангала: рецепт запеченной скумбрии в духовке

Будто с мангала: рецепт запеченной скумбрии в духовке
Фото: pixabay.com
Пикантность блюду придаст соус

Чаще всего хозяйки готовят блюда из мяса. Чтобы как-то разнообразить свой рацион питания, предлагает запечь скумбрию в духовке. Рыба порадует нежным вкусом, а также чудесным ароматом.

Ингредиенты:

  • Скумбрия – одна штука,
  • Лук репчатый – четыре штуки,
  • Горчица – три столовых ложки,
  • Майонез – четыре столовых ложки,
  • Соевый соус – пять столовых ложек,
  • Черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Разморозьте рыбу. Удалите голову и внутренности, после чего нарежьте скумбрию на кусочки (шириной три сантиметра).
  2. Лук нарежьте полукольцами. Положите его в миску вместе с рыбой.
  3. Возьмитесь за приготовление соуса. В отдельной чаше смешайте горчицу, майонез и соевый соус. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  4. В миску с рыбой и луком всыпьте черный молотый перец. Добавьте приготовленный ранее соус. Оставьте скумбрию на полчаса, чтобы она впитала в себя маринад.
  5. По истечении нужного времени достаньте форму для запекания. На ее дно выложите лук, а сверху поместите кусочки рыбы.
  6. Разогрейте духовку до 180˚C. Как только в бытовом приборе установится нужная температура, отправьте туда решетку вместе с формой. Подождите примерно полчаса.
  7. Результат не оставит никого равнодушным. Скумбрия покроется золотистой корочкой – так, как будто она была приготовлена на мангале.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом салата "Король", главным ингредиентом в котором является копченая скумбрия. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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