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Такую заготовку можно есть как самостоятельное блюдо.
Томаты – 3 килограмма
Морковь, болгарский перец и репчатый лук – по 500 граммов
Рис – 200 граммов
Вода – литр
Подсолнечное масло – 350 миллилитров
Сахар-песок – 200 граммов
Соль – две столовые ложки.
Тщательно вымытые помидоры нужно измельчить в блендере. Затем выложить в большую кастрюлю и поставить на огонь. После закипания варить около часа, периодически помешивая, на маленьком огне.
Нарезать лук и перец, морковь натереть или измельчить в блендере. Добавить все к томатам и проварить еще с полчаса. Если вы хотите более острый вариант этой закуски, советуем добавить острого красного перца или пару маленьких перчиков чили.
Рис нужно промыть, затем залить кипятком и дать постоять минут двадцать, после слить.
Набухшую крупу добавить к овощной массе, туда же влить растительное масло, всыпать сахар и соль, перемешать. Подержать на огне еще минут 30.
Горячее лечо с рисом положите в подготовленные стеклянные банки и закатайте. Когда овощные заготовки остынут, уберите их в прохладное место. Приятного аппетита!
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