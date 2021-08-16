Чтобы не взорвалась: что положить в банку с огурцами

Чтобы не взорвалась: что положить в банку с огурцами
Фото: pixabay.com
Маленькая хитрость для заготовок на зиму поможет избежать сюрпризов

Многие хозяйки сталкиваются с неприятностью, когда делают закрутки – банки с огурцами взрываются. Почему это происходит и как избежать таких сюрпризов – в нашем материале.

Почему взрываются банки

Банка с соленьями может взорваться из-за микробов. Причин их распространения в закрутках может быть несколько – плохо промыли овощи или пряности – хрен, лавровый лист и т.д., плохо простерилизовали банки, попался подпорченный огурец.

Чтобы банки не взрывались – советы хозяйкам

Избежать неприятностей поможет соблюдение простых правил.

Чтобы не взрывались банки с огурцами, их нужно не только тщательно промыть. Лучше всего оставить овощи в холодной воде на ночь.

Добавки к соленьям – листья хрена, вишни, лаврушку, чеснок и так далее необходимо так же хорошо промывать.

Овощи нужно внимательно осмотреть – подпорченных, мягких плодов быть не должно, иначе закрутка может взорваться.

Готовые соленые огурцы после того, как банки остынут, нужно обязательно хранить в прохладном месте – подвале, кладовке или другом подходящем помещении.

Рецепт нужно соблюдать – часто к взрыву банок приводит несоответствие пропорций соли, сахара и так далее.

  • Опытные хозяйки уверяют, что есть одна хитрость, которая гарантирует, что банки с огурцами не взорвутся. Достаточно добавить к зеленым плодам другой овощ. Например, сделать ассорти огурцов и болгарского перца или добавить помидоры.
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Германии предсказали крах после отказа от "Северного потока - 2"

Правительство Меркель допустило серьезный промах, утверждает оппозиция

Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана

В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей