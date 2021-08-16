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Многие хозяйки сталкиваются с неприятностью,
когда делают закрутки – банки с огурцами взрываются. Почему это происходит и
как избежать таких сюрпризов – в нашем материале.
Банка с соленьями может взорваться из-за микробов. Причин их распространения в закрутках может быть несколько – плохо промыли овощи или пряности – хрен, лавровый лист и т.д., плохо простерилизовали банки, попался подпорченный огурец.
Избежать неприятностей поможет соблюдение простых правил.
Чтобы не взрывались банки с огурцами, их нужно не только тщательно промыть. Лучше всего оставить овощи в холодной воде на ночь.
Добавки к соленьям – листья хрена, вишни, лаврушку, чеснок и так далее необходимо так же хорошо промывать.
Овощи нужно внимательно осмотреть – подпорченных, мягких плодов быть не должно, иначе закрутка может взорваться.
Готовые соленые огурцы после того, как банки остынут, нужно обязательно хранить в прохладном месте – подвале, кладовке или другом подходящем помещении.
Рецепт нужно соблюдать – часто к взрыву банок приводит несоответствие пропорций соли, сахара и так далее.
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