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"Утро" предлагает рецепт салата из помидоров и лука на зиму.
Помидоры – килограмм (лучше брать мясистые сливки, в них нет лишней жидкости)
Лук репчатый – 2 штуки
Чеснок – 3-4 зубчика
Лавровый лист – по 1-2 штуки на банку
Черный перец – 15 горошин
Маринад на литр воды:
Сахар-песок – две с половиной столовые ложки
Соль – столовая ложка
Уксус девятипроцентный – три столовые ложки
Масло подсолнечное – три столовые ложки.
Очищенный лук порезать полукольцами. Чеснок почистить и порезать тонкими ломтиками.
Вымытые помидоры нарезать четвертинками.
Банки простерилизовать, на дно уложить перец, чеснок, лавровый лист.
Помидоры и лук выкладывать слоями. Затем нужно наполнить банки с салатом кипятком до горлышка и накрыть крышками. Через 20 минут воду вылить в кастрюлю и сделать маринад. Для этого воду вскипятить, положить соль, сахар, после повторного закипания влить уксус и растительное масло. Маринад перемешать и залить овощи. Закрутить крышки.
После того, как заготовки остынут, убрать их в прохладное место.
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