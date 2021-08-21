Как приготовить соленые зеленые помидоры с чесноком

Как приготовить соленые зеленые помидоры с чесноком
Фото: pixabay.com
Рецепт пикантной закуски на зиму

Фаршированные зеленью и чесноком помидоры порадуют морозным днем.

Продукты:

Зеленые помидоры – 2 килограмма

Перец – 600 граммов

Морковь – 300 граммов

Укроп и петрушка – по пучку

Чеснок – 100 граммов

Соль – 3,5 столовые ложки

Вода – полтора литра.

Приготовление:

Чищенный чеснок, морковь и перец измельчить в блендере.

Мелко нарезать зелень. Овощи и зелень сложить в миску, добавить половину столовой ложки соли и тщательно перемешать.

Вымытые зеленые помидоры нужно надрезать посередине, но не до конца. Далее необходимо вынуть часть мякоти и нафаршировать овощами.

В большую кастрюлю положить помидоры. В холодной воде растворить 3 столовые ложки соли и залить овощи этим рассолом. Сверху нужен гнет.

Зеленые помидоры нужно оставить при комнатной температуре примерно на неделю. Затем, когда они просолятся, их нужно хранить в прохладном месте либо убрать в холодильник.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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