Только два ингредиента: новый способ заготовить томаты на зиму

Только два ингредиента: новый способ заготовить томаты на зиму
Фото: www.pixabay.com
Переработать выращенные помидоры можно в два счета

Сейчас главная задача дачников – собрать весь урожай и не дать ему пропасть. Наступило время закруток и всевозможных заготовок на зиму. Однако далеко не все хотят возиться со стерилизацией банок и продолжительным процессом маринования овощей. Например, с томатами можно разделаться всего за пару часов.

Отличным вариантом будет сделать из помидоров ароматную томатную пасту. Ее можно заморозить и зимой радоваться вкусу настоящих, натуральных помидорок с грядок.

Ингредиенты

Помидоры – сколько есть, соль – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

В первую очередь, овощи нужно тщательно вымыть. После этого их следует нарезать на половинки, максимум четвертинки. Раскладываем томаты на глубоком противне и солим. В принципе, можно и вовсе обойтись без соли, здесь дело вкуса.

Теперь нужно запечь будущее угощение на зиму в духовом шкафу. Температура запекания – 170°. По времени уйдет примерно 1-1,5 часа.

Главная задача – дать томатом подвялиться. За это время испарится лишняя влага, и паста получится нужной консистенции.

Остывшие помидоры нужно протереть через металлическое сито. Получившуюся томатную пасту следует разлить по силиконовым формам. Потом формочки нужно заморозить. Когда закуска будет готова, ее можно переложить в пакет и хранить в морозилке.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом ароматной закуски на зиму. Помидоры в собственном соку никого не оставят равнодушными.

Ольга ФЕДОРОВА

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