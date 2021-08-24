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Многие хозяйки рано или поздно сталкиваются со следующей проблемой – традиционные блюда русской кухни приедаются, а новых рецептов попросту нет. Расскажем, как разнообразить свой рацион питания с помощью "королевы кухни" картошки.
Помойте и почистите картофель. Разрежьте плоды пополам и обжарьте на сковороде с добавлением подсолнечного масла.
Мелко нарежьте лук и отправьте в сковородку. Добавьте 150 миллилитров воды, накройте изделие крышкой и тушите в течение 15 минут.
В это время нарежьте помидор небольшими кубиками. Положите кусочки овоща к картофелю. Добавьте томатную пасту.
Возьмите отдельную миску и положите в нее чеснок, грецкие орехи, хмели-сунели, кориандр, соль и черный перец. Теперь необходимо растолочь все ингредиенты до образования однородной массы.
Всыпьте полученную смесь в сковороду. Перемешайте и добавьте 400 миллилитров воды, сахар и паприку. Накройте крышкой и тушите 15 минут на медленном огне.
Мелко порежьте кинзу и зеленый лук. Посыпьте зеленью полученное блюдо.
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