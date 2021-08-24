Пикантность блюду придадут хмели-сунели и паприка

Многие хозяйки рано или поздно сталкиваются со следующей проблемой – традиционные блюда русской кухни приедаются, а новых рецептов попросту нет. Расскажем, как разнообразить свой рацион питания с помощью "королевы кухни" картошки.

Ингредиенты:

Картофель – шесть штук,

Растительное масло,

Лук – одна штука,

Вода – 550 миллилитров,

Помидор – одна штука,

Томатная паста – две столовые ложки,

Чеснок – два зубчика,

Грецкие орехи – 50 граммов,

Хмели-сунели – одна столовая ложка,

Кориандр – одна чайная ложка,

Соль – полторы чайных ложки,

Черный перец – по вкусу,

Сахар – одна столовая ложка,

Паприка – одна чайная ложка,

Кинза и зеленый лук – по вкусу.

Приготовление:

Помойте и почистите картофель. Разрежьте плоды пополам и обжарьте на сковороде с добавлением подсолнечного масла.

Мелко нарежьте лук и отправьте в сковородку. Добавьте 150 миллилитров воды, накройте изделие крышкой и тушите в течение 15 минут.

В это время нарежьте помидор небольшими кубиками. Положите кусочки овоща к картофелю. Добавьте томатную пасту.

Возьмите отдельную миску и положите в нее чеснок, грецкие орехи, хмели-сунели, кориандр, соль и черный перец. Теперь необходимо растолочь все ингредиенты до образования однородной массы.

Всыпьте полученную смесь в сковороду. Перемешайте и добавьте 400 миллилитров воды, сахар и паприку. Накройте крышкой и тушите 15 минут на медленном огне.

Мелко порежьте кинзу и зеленый лук. Посыпьте зеленью полученное блюдо.

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