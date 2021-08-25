Салат "Генеральский": рецепт необычной закрутки из овощей на зиму

Салат "Генеральский": рецепт необычной закрутки из овощей на зиму
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Пикантность заготовке придаст перец Чили

Многие огородники любят наделать закруток на зиму, чтобы в холодное время наслаждаться своими вкусными овощами. Если вы уже накрутили достаточно банок соленых огурчиков и помидорок, а плоды еще остались, можно сделать необычный салат "Генеральский", который станет отличной закуской для застолья.

Ингредиенты

Огурцы – 1 кг, помидоры – 1 кг, лук – 2 шт, капуста – 300 гр, сладкий перец – 300 гр, перец Чили – 1 шт, морковь – 3 шт, пучок петрушки, соль, сахар, растительное масло, уксус 9%.

Рецепт салата из овощей на зиму 

Капусту нашинковать и положить в кастрюлю. Крупно порезать помидоры и лук. Также нужно порезать сладкий перец, огурцы и морковь и тоже добавить в тару. Петрушку и перец Чили измельчить и отправить к овощам. Будущий салат залить уксусом и маслом. Затем добавить две столовых ложки соли и 100 грамм сахара. Все продукты перемешать, закрыть крышкой и оставить на три часа мариноваться. 

После чего разложить смесь по банкам и прикрыть крышками. Если остался сок, его тоже можно вылить в тары. Банки положит в большую кастрюлю, залить горячей водой и довести до кипения. Держать на огне 25 минут, после чего банки нужно закрутить и оставить остывать. Не забудьте прикрыть заготовки чем-то теплым вроде одеяла. 

Полина ИВАНОВА

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