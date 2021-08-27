Закуска получается в меру острой

Как правило, ближе к осени у хозяек уже готовы банки с солеными огурцами и помидорами. Далеко не все знают, как правильно заготовить перцы она зиму. Предлагаем попробовать рецепт маринованных перцев, который всем придется по вкусу.

Ингредиенты

Перец болгарский

Чеснок

Зелень

Вода – 4 л.

Уксус – 2 л.

Масло – 1 ст.

Соль – 1 ст. с горкой

Лавровый лист – 2 шт.

Гвоздика – 5 бутонов

Перец горошком – 3 шт.

Приготовление

Для начала овощи нужно тщательно промыть. Семена и плодоножку удалять не нужно, потому что заготовка делается из целых овощей.

После этого можно заняться маринадом. Смешайте все ингредиенты и варите до тех пор, пока соль полностью не раствориться.

После этого можно добавить пряности. Перец горошком можно использовать разных видов. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Затем маринад нужно варить еще 5-7 минут. Когда он закипит, в кастрюлю нужно добавить перцы. Овощи нужно варить еще пару минут.

Когда плоды станут мягче, их нужно уложить в заранее простерилизованные банки, чередуя по цветам.

Каждый из рядов нужно посыпать измельченной зеленью (например, петрушкой или кинзой), добавить сверху пропущенный через пресс чеснок.

После этого перцы следует залить маринадом, в котором они до этого варились, поставить в тару с горячей водой и стерилизовать еще 15 минут.

Остается только закатать заготовку крышкой и оставить до полного остывания.

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