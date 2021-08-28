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Ассорти из помидоров и огурцов,
пожалуй, самый популярный рецепт заготовки на зиму.
Томаты – килограмм
Огурцы – 800 граммов
Сахар – 3 ст. л.
Соль – 1 ст. л.
Уксус 9-процентный – 5 ст. л.
Вода – полтора литра
Чеснок – 4 зубчика
Корень хрена
Лавровый лист – 2-3 шт.
Перец душистый и черный по 5 горошин
Несколько листьев черной смородины.
Банки и крышки простерилизовать. На дно тары положить чеснок, укроп, приправы. Затем уложить огурцы, после – томаты.
Овощи в банке залить кипящей водой, подождать 20 минут, слить.
В кастрюлю налить воды, добавить сахар и соль, довести до кипения, налить в банку. Через 20 минут вылить в кастрюлю и снова прокипятить. Добавить в банки уксус, налить рассол.
Дальше осталось только закрутить крышки и дать заготовкам остыть. Ассорти из помидоров и огурцов на зиму готово.
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