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"Утро" предлагает попробовать приготовить помидоры на зиму
по армянскому рецепту.
Помидоры-сливки – 4 кг
Лук репчатый – пара головок
Укроп, петрушка – по пучку
Чеснок – крупная головка
Морковка – две штуки
Перец болгарский – две штуки
Острый перец – 1-2 штуки (по вкусу)
Лавровый лист – 4 штуки
Черный перец горошком – по 10 штук на банку
Гвоздика – 4 штуки.
Для маринада:
Вода
Соль – 2 ст. л.
Сахар – 150 гр.
Девятипроцентный уксус – 100 мл
Банки простерилизовать.
Лук нарезать кольцами. Уложить на дно тары.
Положить в банки помидоры. Лучше брать овощи поплотнее, где меньше жидкости.
Добавить лавровый лист. Налить в банки кипящую воду. Подождать минут 20, затем вылить жидкость в кастрюлю.
Овощи (перец, морковь и чеснок) и зелень измельчить в блендере. Положить в кастрюлю с водой. Туда же – соль и сахар. Довести до кипения, проварить около пяти минут. Выключить огонь и добавить уксус.
В банки покидать перец горошком и гвоздику. Залить помидоры горячим маринадом с овощами.
Закрутить банки и оставить помидоры по-армянски остывать. Ароматная закуска на зиму готова.
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