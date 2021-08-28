Такая закуска разлетается буквально за минуты

"Утро" предлагает попробовать приготовить помидоры на зиму по армянскому рецепту.



Продукты на 4 полуторалитровые банки:

Помидоры-сливки – 4 кг

Лук репчатый – пара головок

Укроп, петрушка – по пучку

Чеснок – крупная головка

Морковка – две штуки

Перец болгарский – две штуки

Острый перец – 1-2 штуки (по вкусу)

Лавровый лист – 4 штуки

Черный перец горошком – по 10 штук на банку

Гвоздика – 4 штуки.

Для маринада:

Вода

Соль – 2 ст. л.

Сахар – 150 гр.

Девятипроцентный уксус – 100 мл

Приготовление:

Банки простерилизовать.

Лук нарезать кольцами. Уложить на дно тары.

Положить в банки помидоры. Лучше брать овощи поплотнее, где меньше жидкости.

Добавить лавровый лист. Налить в банки кипящую воду. Подождать минут 20, затем вылить жидкость в кастрюлю.

Овощи (перец, морковь и чеснок) и зелень измельчить в блендере. Положить в кастрюлю с водой. Туда же – соль и сахар. Довести до кипения, проварить около пяти минут. Выключить огонь и добавить уксус.

В банки покидать перец горошком и гвоздику. Залить помидоры горячим маринадом с овощами.

Закрутить банки и оставить помидоры по-армянски остывать. Ароматная закуска на зиму готова.