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Сидераты уже давно облюбовали дачные участки. Эти удобрения не только приносят пользу грунту, оберегая от выветривания почвы и защищая от засилья сорняков, но и насыщают ее полезной органикой.
Самый оптимальный способ – использование инструментов, которые позволяют заделывать удобрения в верхних слоях земли – не в глубоком закопе, а на глубине в 8-10 сантиметров, где органика дает самую максимальную пользу. Для этого подойдут различного рода плоскорезы.
Таким образом, часть зелени попадет в верхние слои, а основная масса останется на поверхности и служит мульчей, защищая почву и улучшая ее свойства.
Помните, что полюбившийся многим глубокий перекоп почвы сидератами вредит ее плодородному слою и всей той структуре, для которой удобрения и нужны. Еще одно нехорошее последствие такого решения – семена никому не нужных сорняков устремляются ближе к поверхности, пока их "враги" находились в вегетационной фазе. Глубокий закоп перекрывает почве путь к внешней влаге – слой начнет размываться после дождей и пересыхать, а у закопанной зелени не остается возможностей разложиться. В итоге она начинает закисать.
Если же вы решили высадить сидераты в междурядье, то не торопитесь до высадки своей рассады. Просто уберите их заранее, чтобы они не стали на гектаре основной культурой и не вытесняли огород.
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