С задачей справятся даже начинающие кулинары

Многие хозяйки осенью берутся за засолку лисичек. Закуска из вкусных и хрустящих грибочков станет отличным дополнением к любому горячему блюду. Существуют различные способы приготовления данной консервации. В этот раз рассмотрим холодный способ засолки.

Ингредиенты

Лисички – два килограмма,

Чеснок – три головки,

Соль – 100 граммов,

Масло подсолнечное,

Укроп (зонтики или семена),

Лавровый лист.

Приготовление

Тщательно переберите грибы, избавьтесь от червоточин. Если лисички крупные – отделите ножки от шляпок. После этого окатите их горячей водой и положите в дуршлаг. Вся лишняя жидкость должна стечь.

Очистите чеснок, затем порежьте его тонкими пластинами.

Возьмите стеклянную банку или эмалированную емкость. На дно насыпьте немного соли, а сверху выложите слой из лисичек. Грибы небольшого размера кладите шляпками вниз.

Сформируйте еще один слой, состоящий из соли вперемешку с чесноком. Вам нужно чередовать слои (грибы и соль) до тех пор, пока емкость не заполнится.

Сверху положите укроп и лавровый лист.

Придавите грибы гнетом, после чего поместите заготовку в холодильник или погреб. Подождите 24 часа. По истечении нужного времени залейте грибочки подсолнечным маслом (оно должно быть теплым). Этот шаг необходим для того, чтобы на лисичках не начала образовываться плесень.

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