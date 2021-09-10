Идеально сочетается со всеми блюдами: рецепт томатного соуса на зиму

Идеально сочетается со всеми блюдами: рецепт томатного соуса на зиму
Фото: Torsten Schon/ http://imagebroker.com/# /search/ / www.globallookpress.com
Приготовление займет немного времени, при этом вкус получится отменным

Как правило, при готовке каких-либо блюд с томатами, хозяйки добавляют специальную пасту, купленную в магазине. Но более вкусный и полезный соус можно приготовить дома, используя выращенные на грядках помидоры. Он получается настолько универсальным, что его можно добавлять и к мясу, и к рыбе, в пасту, супы и даже в пиццу.

Ингредиенты 

Помидоры – 3,5 кг. 

Масло растительное – 100 мл. 

Чеснок – 8 зубчиков

Соль – 2 ст. л. 

Сахар – 2 ст.л. 

Сушеная орегано – 1 ст.л.

Сушеный базилик – 2 ст.л. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

Для начала следует помыть помидоры, а после нарезать их на крупные кусочки. Посолите томаты, перемешайте и оставьте на полчаса. Спустя это время выделится сок, слейте его.

На следующем этапе следует пропустить овощи через соковыжималку. Подойдет и мясорубка, но в этом случае массу придется протирать через сито, чтобы избавиться от семян. 

Далее следует в кастрюле разогреть масло. Затем добавьте в масло целый чеснок, обжарьте зубчики на среднем огне, а после уберите. 

Затем добавьте в кастрюлю томатный сок. Доведите до кипения, переодически помешивая. Затем убавьте огонь и варите еще примерно час. Будущий соус должен загустеть.

На последнем этапе следует добавить специи, а после поварить еще пару минут. 

Остается разлить томатный соус по банкам и закатать. После емкости следует перевернуть и дать отдохнуть под пледом. Хранить рекомендуется в прохладном месте. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как засолить лисички холодным способом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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