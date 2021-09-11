"Синенькие" придутся весьма кстати на зимних застольях

"Утро" предлагает несложный рецепт заготовки баклажанов целиком на зиму.



Продукты на литровую баночку:

Маленькие баклажаны – килограмм

Морковь – 1 штука

Чеснок – 5 зубчиков

Петрушка и укроп – по несколько веточек

Сахар и соль – по 2 столовые ложки

Перец душистый – 6 горошин

Лавровый лист – 2 штуки

Семена горчицы – чайная ложка

Девятипроцентный уксус – 100 миллилитров

Вода – 700 миллилитров.

Как приготовить баклажаны на зиму:

Овощи нужно тщательно вымыть и отрезать с обеих сторон кончики. Затем "синенькие" нужно проколоть вилкой в двух-трех местах.

В кипящую воду добавьте половину столовой ложки соли и положите туда баклажаны минут на пять. Затем выньте их и положите под гнет минут на 10.

Зелень нужно мелко нарезать, чеснок – крупно. Морковь – тонкими полосками.

В чистые стерилизованные банки положите морковку, чеснок и нарезанную зелень. Сверху – баклажаны. Так, слоями, заполните всю банку.

Затем нужно приготовить маринад. В кастрюлю налейте 700 миллилитров воды, добавьте соль, сахар и специи, после закипания подождите минуты три. После влейте туда уксус.

Банки с баклажанами залейте кипящей жидкостью и закрутите плотно крышки. "Синенькие" на зиму готовы.