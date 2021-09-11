Вкус будет, как у настоящих бочковых

"Утро" расскажет, как засолить помидоры на зиму в кастрюле. Настоящие бочковые томаты можно приготовить и в современных условиях.



Продукты:

Томаты – 2 килограмма

Укроп

Чеснок – крупная головка или две небольших

Вода – 2 литра

Соль – 112 граммов

Сахар – 45 граммов

Приготовление:

Для засолки рекомендуется брать плотные помидоры.

Укроп нужно разделить на две части. Чеснок почистить и нарезать крупными кусочками.

В кастрюлю нужно положить часть укропа, далее – помидоры и чеснок. Накрыть оставшимся укропом.

Далее нужно накрыть кастрюлю чистой тканью, на нее поставить перевернутую тарелку.

Для рассола добавить в теплую кипяченую воду соль и сахар, размешать. Вылить жидкость в кастрюлю. Затем тару с помидорами нужно поставить в прохладное место. Например, на балкон. На тарелку необходимо поставить груз, но не слишком тяжелый, иначе овощи помнутся. Так помидоры должны простоять около 40 дней.