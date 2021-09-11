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"Утро" расскажет, как засолить помидоры на зиму в кастрюле. Настоящие
бочковые томаты можно приготовить и в современных условиях.
Томаты – 2 килограмма
Укроп
Чеснок – крупная головка или две небольших
Вода – 2 литра
Соль – 112 граммов
Сахар – 45 граммов
Для засолки рекомендуется брать плотные помидоры.
Укроп нужно разделить на две части. Чеснок почистить и нарезать крупными кусочками.
В кастрюлю нужно положить часть укропа, далее – помидоры и чеснок. Накрыть оставшимся укропом.
Далее нужно накрыть кастрюлю чистой тканью, на нее поставить перевернутую тарелку.
Для рассола добавить в теплую кипяченую воду соль и сахар, размешать. Вылить жидкость в кастрюлю. Затем тару с помидорами нужно поставить в прохладное место. Например, на балкон. На тарелку необходимо поставить груз, но не слишком тяжелый, иначе овощи помнутся. Так помидоры должны простоять около 40 дней.
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