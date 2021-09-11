Помидоры в кастрюле на зиму

Помидоры в кастрюле на зиму
Фото: pixabay.com
Вкус будет, как у настоящих бочковых

"Утро" расскажет, как засолить помидоры на зиму в кастрюле. Настоящие бочковые томаты можно приготовить и в современных условиях.

Продукты:

Томаты – 2 килограмма

Укроп 

Чеснок – крупная головка или две небольших

Вода – 2 литра

Соль – 112 граммов

Сахар – 45 граммов

Приготовление:

Для засолки рекомендуется брать плотные помидоры.

Укроп нужно разделить на две части. Чеснок почистить и нарезать крупными кусочками.

В кастрюлю нужно положить часть укропа, далее – помидоры и чеснок. Накрыть оставшимся укропом.

Далее нужно накрыть кастрюлю чистой тканью, на нее поставить перевернутую тарелку.

Для рассола добавить в теплую кипяченую воду соль и сахар, размешать. Вылить жидкость в кастрюлю. Затем тару с помидорами нужно поставить в прохладное место. Например, на балкон. На тарелку необходимо поставить груз, но не слишком тяжелый, иначе овощи помнутся. Так помидоры должны простоять около 40 дней.

  • Важный момент – раз в неделю нужно менять (стирать) ткань и споласкивать тарелку.
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Кремль одержал стратегическую победу после переговоров Путина с Лукашенко

Москва начнет "обкатывать" успешную схему уже на полях ЕАЭС

Украина и Польша подготовили ответ России и Белоруссии на учения "Запад-2021"

Военное руководство в Варшаве уже начало демонстрировать Москве танковую мощь республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей