Как пух: рецепт пышных оладий без дрожжей

Как пух: рецепт пышных оладий без дрожжей
Фото: pixabay.com
Немного получившееся блюдо будет похоже на пончики

Одно из самых вкусных, недорогих и простых рецептов из детства являются оладьи. Их можно есть просто так или с медом или варьеньем – комбинаций такое множество, что обрадуют даже самого привередливого. Предлагаем вам попробовать приготовить их по особому рецепту: оладьи будут пышными даже после остывания, а по консистенции чем-то окажутся похожи на пончики.

Ингредиенты

  • Кефир – 0,5 л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – примерно 450 гр.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Сода или разрыхлитель 
  • Ванилин

Пошаговый рецепт приготовления

1. Смешиваем кефир, яйцо, сахар, соль и разрыхлитель (либо соду – гасить ее не нужно). Добавить ванилин по желанию.

2. Тщательно все перемешиваем, после чего постепенно добавляем муку. Итоговый результат будет сильно густым.

3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем оладьи на умеренном огне до золотистого цвета. 

4. Готовые оладьи можно посыпать сахарной пудрой или полить вареньем. 

Приятного аппетита!

Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

О чем договорились Путин и Лукашенко: на Украине выдвинули свою версию

"Белорусский вопрос" потребовали поскорей рассмотреть в НАТО

Украина произведет атаку Крыма турецкими беспилотниками - СМИ

Киев решил закупить новую партию боевой техники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей