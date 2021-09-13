Такое лакомство можно есть самостоятельно, а можно использовать при приготовлении других блюд

Существует множество рецептов варенья из слив, но зачем что-либо выдумывать, когда можно приготовить вкуснейший десерт всего лишь из двух ингредиентов. По желанию, конечно, хозяйки могут разнообразить лакомство специями, орехами или шоколадом. Плюс этого рецепта в том, что варенье готовится за считанные минуты, а фрукты при этом не развариваются. Потом такой джем можно добавлять в запеканки, выпечку, каши или же просто наслаждаться вкусом лета, запивая ароматным чаем.

Ингредиенты

Сахар – 700 гр.

Слива – 1 кг.

Приготовление

Перед началом приготовления важно отобрать подходящие плоды. Они должны быть в меру жесткими и сладкими. Также для этого рецепта подойдут немного перезрелые сливы.

После следует помыть сливы, удалить плодоножку и листья.

Далее необходимо с помощью острого ножа разрезать каждый плод, убрать косточку.

Нарезать фрукты можно произвольно. Если хотите, то можете готовить из половинок, но также можно нарезать сливы более мелко.

Засыпьте плоды сахаром и оставьте на два-три часа. Это необходимо для того, чтобы сливы выделили сок.

После этого можно приступать к приготовлению варенья. Поставьте кастрюлю на медленный огонь.

Когда варенье закипит, нужно варить еще около пяти-семи минут. Не забывайте помешивать фрукты. Если появится пенка, то ее лучше убрать.

Остается только разлить варенье по банкам и закатать. Лакомству нужно отдохнуть, поэтому накройте емкости с джемом одеялом и оставьте до полного остывания.

Хранить сливовое варенье нужно в прохладном и темном месте.

Ранее "Утро.Ньюс" публиковало рецепт маринованных слив.