Удивит гурманов: рецепт зимней закуски из помидоров со свеклой и яблоками

Удивит гурманов: рецепт зимней закуски из помидоров со свеклой и яблоками
Фото: Ralph Kerpa / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Оригинальное угощение придется ко столу в каждом доме

Сейчас для всех российских огородников наступила пара консервации и маринования. Очень важно сохранить плоды дачных трудов на долгие месяцы. Отличным вариантом будет рецепт томатной закрутки с яблочками и свеклой. Пикантный вкус необычного лакомства удивит домочадцев и гостей.

Ингредиенты

Потребуется пол-литра воды, полкило томатов, по 30 г свеклы, яблок и репчатого лука, три дольки чеснока, две штуки гвоздики, пол столовой ложки соли, две столовые ложки сахарного песка, пол чайной ложки лимонной кислоты и один лавровый лист. Этих ингредиентов хватит на одну литровую банку.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала все овощи необходимо вымыть. Свеклу и яблочко нужно нарезать кружочками. Лук – полукольцами. Дольки чеснока разрезать на две части.

В простерилизованные емкости нужно выложить специи, а следом кусочки свеклы и луковицы. Затем выкладываем яблоки. Теперь нужно плотно уложить несколько томатов. Так делаем покругу, пока не закончатся ингредиенты.

Когда банка будет наполнена ароматным угощение, ее нужно залить крутым кипятком. Сверху прикрываем прокипяченной крышкой и оставляем минут на пять.

Потом жидкость нужно слить в кастрюлю, всыпать туда сахарный песок, соль, лимонную кислоту и еще раз вскипятить.

Полученный маринад опять наливаем в емкость и сразу закручиваем. Банку нужно прикрыть чем-то теплым до полного остывания.

Такое угощение отлично подойдет к мясу, также его можно подавать как отдельное блюдо.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом варенья-пятиминутки из сливы.

Ольга ФЕДОРОВА

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