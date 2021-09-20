Блюдо станет идеальным дополнением любого гарнира

Осень – период, когда хозяйки активно занимаются различными заготовками на зиму. Баклажаны являются одним из самых популярных ингредиентов, используемых в этом деле. Предлагаем вам приготовить салат на основе пасленовых.

Ингредиенты на пять литровых банок:

Баклажаны – два килограмма,

Болгарский сладкий перец – один килограмм,

Морковь – полкилограмма.

Для соуса :

Помидоры – полтора килограмма,

Чеснок – 200 граммов,

Горький перец – один стручок,

Укроп – один пучок,

Петрушка – один пучок,

Растительное масло – пол-литра,

Сахар – 150 граммов,

Соль – 50 граммов,

Уксус 6% – 100 мл.

Приготовление:

У баклажанов обрежьте хвостики. После этого нарежьте плоды небольшими кубиками.

У болгарского перца удалите все семена, а затем нарежьте его полукольцами. Морковь пропустите через крупную терку.

Возьмитесь за приготовление соуса. Подготовьте помидоры, чеснок и горький перец. Все ингредиенты отправьте в мясорубку. Покрошите туда зелень.

Полученную смесь выложите в кастрюлю. Добавьте необходимое количество сахара, соли, уксуса и растительного масла. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите овощную массу до кипения. Не забывайте периодически помешивать соус.

После закипания добавьте в смесь баклажаны, болгарский перец и морковь. Варите в течение одного часа. В это время подготовьте банки.

По истечении 60 минут разложите баклажаны по банкам, заполните изделия горячим соусом. Закупорьте крышки и переверните банки. Сверху накройте их пледом.

Ранее "Утро.News" поделилось рецептом баклажанов на зиму целиком.