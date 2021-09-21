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Жареные грибочки – это идеальное дополнение к гарниру в виде сваренной картошки. Мало кто знает о том, что плоды, которые прошли такой вид обработки, могут быть отправлены на длительное хранение, а не съедены зараз.
Многие привыкли к тому, что для консервации нужны вареные грибы. Однако это не всегда так.
Грибы (любого вида) – один килограмм,
Растительное масло – 300 миллилитров,
Сливочное масло – 50 граммов,
Соль – три чайные ложки.
Переберите все грибы. Тщательно помойте их под проточной водой, обрежьте червоточины.
Подождите, пока вода стечет. После этого нарежьте грибы небольшими ломтиками.
Возьмите глубокую сковороду. Налейте в нее больше половины постного масла. На дне изделия разложите грибы, добавьте необходимое количество соли.
Жарьте на медленном огне в течение одного часа. Сковорода обязательно должна быть накрыта крышкой. Не забывайте периодически помешивать содержимое.
По истечении 60 минут откройте крышку. Подождите, пока грибной сок испарится, а масло станет прозрачным.
Снимите сковороду с плиты. Разложите грибы по заранее подготовленным банкам (лучше брать небольшие изделия). Залейте плоды кипящей смесью из двух видов масла – так, чтобы высота слоя составляла один сантиметр.
Закройте банки полиэтиленовыми крышками, затем, уже после полного остывания, уберите заготовки в холодильник.
Ранее "Утро.News" поделилось рецептом маринованных белых грибов.
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