Чтобы не мутнели и не взрывались: надежный способ засолки огурцов в домашних условиях

Чтобы не мутнели и не взрывались: надежный способ засолки огурцов в домашних условиях
Фото: pixabay.com
Потребуется выполнить всего три простых шага

Многие дачники сталкиваются с тем, что засоленные в квартире огурцы рано или поздно взрываются. Некоторые начинают метаться и менять рецептуру, оставляя выбор на закваске. Однако дело заключается не только в рецептуре, но и самом выборе плодов – взрываются, как правило, тепличные огурцы, а также салатные сорта. Нужно остановить свой выбор на грунтовых и плотных – именно такие огурцы вам и подойдут для засолки.

Перед приготовлением

Отберите самые лучшие плоды, промойте их как следует. Огурцы требуется ненадолго замочить в холодной воде. Они обязательно должны укладываться сверху на приправу.

Ингредиенты

Пропорции у каждого индивидуальны. На дно банки нужно положить укроп, чеснок, черный перец горошком, небольшой ломтик от корня хрена, сушеные листья вишни и ломтик красного острого перца.

"Стойкий" способ

На приправу положите огурцы – они должны быть упругими, крепкими и небольшими. Залейте их кипяченой водой, оставьте на полчаса. Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар и уксусную эссенцию.

Маринад следует довести до состояния кипения. Затем залейте им огурцы и сразу же закатайте банки. Переверните и укутайте одеялом. В таком "завернутом" положении они должны храниться несколько дней.

Соленые огурцы можно подавать в холодные дни не только как самостоятельную закуску, но и использовать в качестве ингредиентов для множества салатов – особенно зимой, когда свежими овощами с любимой дачной грядки семью особо не порадовать.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом помидоров с огурцами на зиму.

Источник: Дзен-канал "Просто с Марией"
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Tagesspiegel: Россия начала газовую войну против Евросоюза?

Закупочные цены на электроэнергию и газ в Европе бьют рекорды

Россия резко ответила на заявление Турции о незаконности выборов в Крыму

Принадлежность полуострова – вопрос решенный

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей