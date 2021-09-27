Такой способ приготовления вкусной закуски позволит сэкономить место в холоднильнике

Пора домашних заготовок на зиму продолжается. Если все огурцы и помидоры убраны в банки, яблоки и сливы превращены в варенье, то можно подумать и об оригинальных рецептах блюд, которые порадуют своей новизной в холода. Например, приготовить квашеную капусту в пакетах.

Ингредиенты: капуста – один кг., одна морковь, соль – одна ст.л., тмин – одна ст.л. Также при желании можно положить горошки черного перца, укроп, лаврушку и сахар.

Способ приготовления: первым делать необходимо тонко порезать полосками капусту. Морковь натереть на терке. Овощи закинуть в "тару". Туда же забросить соль и тмин, а также другие ингредиенты, если решите добавлять. Все перемешать уже в пакете, и его завязать.

После этого будущая заготовка должна потомиться при комнатной температуре в течение 24 часов. Каждые пять часов нужно содержимое пакетов, не раскрывая их, перемешивать. После все заготовки убрать в холодильник и ждать еще трое суток. Спустя это время капусту можно подавать к столу.

Ранее "Утро.Нюьс" делилось рецептом соленых огурцов, которые не мутнеют.