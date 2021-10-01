Ароматная закуска порадует домочадцев

Осень – пора активного приготовления всевозможных закруток, овощных лакомств и других угощений с грядки на зиму. Для тех, кто предпочитает низкокалорийные продукты, отличным вариантом будет приготовить лечо без уксуса и масла. Легкий рецепт весьма прост в исполнении.



Ингредиенты

Для приготовления аппетитной закуски понадобится полтора килограмма сладкого перца, 3 кг томатов, 200 г сахарного песка, одна столовая ложка соли, полторы дольки чеснока.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно приготовить овощи. Томаты с перцем хорошенько вымыть и нарезать на небольшие кубики. Чесночные дольки мелко порубить.

Переходим к работе за плитой. На огонь требуется поставить кастрюлю, в которую выкладываем весь нарезанный болгарский перец и 1/2 часть нарезных томатов (полтора килограмма).

Включаем огонь на максимум и хорошенько провариваем овощи. После того как ароматная смесь закипит, ее нужно варить еще 15 минут.

Пришел черед оставшихся помидоров. Отложенные ранее полтора килограмма добавляем в кастрюлю. Овощную похлебку снова нужно довести до кипения и оставить на огне еще на 20 минут.

После этого в насыщенную томатно-перечную смесь высыпаем сахарный песок, соль и рубленый чеснок. Теперь все нужно хорошенько перемешать и снова довести до кипения. После этого варить еще 5 минут. Угощение готово.

Аппетитное низкокалорийное лечо осталось разлить по заранее простерилизованным банкам. После этого их нужно закатать, перевернуть и укутать чем-то теплым до полного остывания. Хранить зимнюю закуску можно в обычном шкафу. Лечо отлично подходит в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам.

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