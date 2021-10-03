Сладкое лакомство всем придется по вкусу

Сейчас все хозяйки заняты сохранением плодов летних трудов. Овощи и фрукты необходимо законсервировать, чтобы иметь возможность наслаждаться свежими закусками и десертами в зимний период. Например, сочные сливы можно заготовить так, что их вкус будет очень похож на вкус только что сорванного с дерева плода.



Ингредиенты

Для сладкого лакомства на зиму потребуется 2 килограмма слив и 2 литра воды.



Пошаговый рецепт приготовления

В первую очередь, необходимо подготовить банки. Их нужно тщательно вымыть и хорошенько простерилизовать.



Для этого рецепта подходят плоды твердых сортов. Их также же нужно вымыть, а затем обсушить на полотенце. Теперь будущее зимнее угощение следует переложить в высушенные простерилизованные емкости.



Затем в банки нужно залить кипяток. Сливы следует оставить в таком состоянии минут на пять. Затем воду нужно слить и снова залить кипяток. Дать постоять еще 5 минут и прикрыть крышкой.



Теперь банки со сливами, залитыми водой, нужно поставить в кастрюлю с горячей водой на 10 минут. После этого осталось закатать крышки и укутать банки одеялом на 24 часа до полного остывания. Хранить угощение рекомендуется в прохладном темном месте.



Ранее "Утро.ру" делилось рецептом варенья-пятиминутки из сливы.