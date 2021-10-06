Хрустящие и ароматные: рецепт маринованных груздей на зиму

Хрустящие и ароматные: рецепт маринованных груздей на зиму
Фото: pixabay.com
На готовку уйдет чуть больше часа

Заготовки на зиму на основе груздей станут отличным дополнением к вторым блюдам – особенно если речь идет о вареной картошке. Расскажем, как приготовить вкусную закуску, минуя этап стерилизации.

Ингредиенты на две банки:

Грузди – один килограмм,

Черный перец горошком – шесть штук,

Гвоздика – шесть звездочек,

Лавровый лист – одна штука,

Чеснок – шесть зубчиков,

Соль – три чайные ложки,

Сахар – одна чайная ложка,

Уксус – две чайные ложки,

Вода – полтора литра.

Приготовление:

Переберите грузди, после чего погрузите их в холодную воду. Очистите грибы от грязи, а затем дайте им полностью высохнуть.

Наполните кастрюлю водой, положите туда грузди. Отправьте изделие на плиту и дождитесь, когда жидкость начнет кипеть. После этого варите грибы на среднем огне еще около получаса.

Очистите чеснок и порежьте его тонкими пластинами.

Беритесь за приготовление маринада. Вам понадобятся полтора литра холодной воды, горошины черного перца, звездочки гвоздики, лавровый лист, соль и сахар. Смешайте все ингредиенты. Доведите маринад до кипения.

По заранее подготовленным банкам разложите грузди. Добавьте чеснок и влейте горячий маринад с уксусом.  

Закупорьте крышки. Дождитесь, пока содержимое банок остынет.

На готовку уйдет чуть больше часа. В итоге вы получите ароматную и хрустящую закуску, которая не оставит никого равнодушным.

Ранее "Утро.News" поделилось рецептом супа с лесными грибами. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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