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Заготовки на зиму на основе груздей станут отличным дополнением к вторым блюдам – особенно если речь идет о вареной картошке. Расскажем, как приготовить вкусную закуску, минуя этап стерилизации.
Грузди – один килограмм,
Черный перец горошком – шесть штук,
Гвоздика – шесть звездочек,
Лавровый лист – одна штука,
Чеснок – шесть зубчиков,
Соль – три чайные ложки,
Сахар – одна чайная ложка,
Уксус – две чайные ложки,
Вода – полтора литра.
Переберите грузди, после чего погрузите их в холодную воду. Очистите грибы от грязи, а затем дайте им полностью высохнуть.
Наполните кастрюлю водой, положите туда грузди. Отправьте изделие на плиту и дождитесь, когда жидкость начнет кипеть. После этого варите грибы на среднем огне еще около получаса.
Очистите чеснок и порежьте его тонкими пластинами.
Беритесь за приготовление маринада. Вам понадобятся полтора литра холодной воды, горошины черного перца, звездочки гвоздики, лавровый лист, соль и сахар. Смешайте все ингредиенты. Доведите маринад до кипения.
По заранее подготовленным банкам разложите грузди. Добавьте чеснок и влейте горячий маринад с уксусом.
Закупорьте крышки. Дождитесь, пока содержимое банок остынет.
На готовку уйдет чуть больше часа. В итоге вы получите ароматную и хрустящую закуску, которая не оставит никого равнодушным.
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