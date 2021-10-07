Без стерилизации: рецепт соленых арбузов на зиму

Без стерилизации: рецепт соленых арбузов на зиму
Фото: Creativ Studio Heinemann / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Необычная закуска удивит всех членов семьи

Чаще всего хозяйки делают заготовки на зиму из помидоров, огурцов, кабачков и грибов. Иногда возникает желание разнообразить свой рацион питания и приготовить что-то необычное. На помощь придет рецепт соленых арбузов.

Весь процесс приготовления займет у вас около полутора часов. 

Ингредиенты на три литровые банки:

  • Арбуз – два с половиной килограмма,
  • Соль – 30 граммов,
  • Сахар – 60 граммов,
  • 9%-ный уксус – одна чайная ложка,
  • Вода – четыре стакана.

Приготовление:

Вам понадобится арбуз среднего размера. Тщательно помойте его, используя для этого щетку и соду.

Порежьте бахчевую культуру сначала на толстые дольки, а затем – на треугольники небольшого размера.

Разложите кусочки арбуза по заранее подготовленным банкам. Заполните изделия кипятком и оставьте примерно на 20 минут.

По истечении нужного времени слейте жидкость в кастрюлю. Добавьте необходимое количество соли и сахара. Поставьте кастрюлю на плиту и дождитесь, когда маринад закипит.

Как только на поверхности жидкости начнут образовываться пузырьки, снимите бытовое изделие с плиты. После этого разлейте маринад по банкам с арбузными кусочками.

Влейте уксус, а затем закупорьте крышки. Переверните банки и дождитесь их полного остывания.

Соленые арбузы готовы! Оригинальная закуска удивит всех членов семьи и гостей. 

Ранее "Утро.News" рассказало, как вкусно замариновать арбузные корки на зиму. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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