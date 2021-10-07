Необычная закуска удивит всех членов семьи

Чаще всего хозяйки делают заготовки на зиму из помидоров, огурцов, кабачков и грибов. Иногда возникает желание разнообразить свой рацион питания и приготовить что-то необычное. На помощь придет рецепт соленых арбузов.

Весь процесс приготовления займет у вас около полутора часов.

Ингредиенты на три литровые банки:

Арбуз – два с половиной килограмма,

Соль – 30 граммов,

Сахар – 60 граммов,

9%-ный уксус – одна чайная ложка,

Вода – четыре стакана.

Приготовление:

Вам понадобится арбуз среднего размера. Тщательно помойте его, используя для этого щетку и соду.

Порежьте бахчевую культуру сначала на толстые дольки, а затем – на треугольники небольшого размера.

Разложите кусочки арбуза по заранее подготовленным банкам. Заполните изделия кипятком и оставьте примерно на 20 минут.

По истечении нужного времени слейте жидкость в кастрюлю. Добавьте необходимое количество соли и сахара. Поставьте кастрюлю на плиту и дождитесь, когда маринад закипит.

Как только на поверхности жидкости начнут образовываться пузырьки, снимите бытовое изделие с плиты. После этого разлейте маринад по банкам с арбузными кусочками.

Влейте уксус, а затем закупорьте крышки. Переверните банки и дождитесь их полного остывания.

Соленые арбузы готовы! Оригинальная закуска удивит всех членов семьи и гостей.

Ранее "Утро.News" рассказало, как вкусно замариновать арбузные корки на зиму.