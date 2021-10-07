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Чаще всего хозяйки делают заготовки на зиму из помидоров, огурцов, кабачков и грибов. Иногда возникает желание разнообразить свой рацион питания и приготовить что-то необычное. На помощь придет рецепт соленых арбузов.
Весь процесс приготовления займет у вас около полутора часов.
Вам понадобится арбуз среднего размера. Тщательно помойте его, используя для этого щетку и соду.
Порежьте бахчевую культуру сначала на толстые дольки, а затем – на треугольники небольшого размера.
Разложите кусочки арбуза по заранее подготовленным банкам. Заполните изделия кипятком и оставьте примерно на 20 минут.
По истечении нужного времени слейте жидкость в кастрюлю. Добавьте необходимое количество соли и сахара. Поставьте кастрюлю на плиту и дождитесь, когда маринад закипит.
Как только на поверхности жидкости начнут образовываться пузырьки, снимите бытовое изделие с плиты. После этого разлейте маринад по банкам с арбузными кусочками.
Влейте уксус, а затем закупорьте крышки. Переверните банки и дождитесь их полного остывания.
Соленые арбузы готовы! Оригинальная закуска удивит всех членов семьи и гостей.
Ранее "Утро.News" рассказало, как вкусно замариновать арбузные корки на зиму.
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