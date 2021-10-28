Китайцы раскрыли секрет приготовления идеальных маринованных огурцов

Китайцы раскрыли секрет приготовления идеальных маринованных огурцов
Фото: pixabay.com
Пикантный вкус закуске придадут пряности

Житель Китая рассказал, как приготовить ароматные и хрустящие маринованные огурцы. Своим кулинарным секретом он поделился с порталом Sina.

Ингредиенты:

  • Огурцы – две штуки,
  • Соль – пять граммов,
  • Сахар – одна столовая ложка,
  • Сычуаньский перец – пять граммов,
  • Перец чили – три штуки небольшого размера,
  • Чеснок – шесть зубчиков,
  • Имбирь – 10 граммов,
  • Кориандр – одна штука,
  • Растительное масло – четыре столовые ложки,
  • Светлый соевый соус – одна столовая ложка,
  • Темный соевый соус – одна столовая ложка,
  • Уксус и устричный соус – по одной столовой ложке.

Приготовление:

Тщательно помойте огурцы, после этого обрежьте "попки". С помощью ножа разделите овощи на две равные части. Нарежьте плоды небольшими полосками. Здесь есть важный нюанс – семена обязательно нужно удалить.

Возьмите глубокую миску и переложите туда огуречный ломтики. Всыпьте немного соли, все перемешайте и оставьте на минут 10.

Очистите и измельчите чеснок. Имбирь нарежьте тонкими полосками, кориандр – дольками, а перец чили – кружочками.

На дно сковороды налейте немного растительного масла. Обжарьте кусочки чеснока, имбиря, кориандра, перца чили и сычуаньского перца. Затем все содержимое сковороды переложите в банку или другую подходящую емкость.

Влейте туда необходимое количество устричного соуса, уксуса, светлого и темного соевого соуса, а также всыпьте сахар. Хорошенько перемешайте все ингредиенты.

Достаньте огурцы из емкости с солью. Отожмите лишнюю влагу руками и положите овощи в банку с соусом. Еще раз перемешайте и оставьте на четыре часа.

Не забывайте регулярно перемешивать содержимое! 

Ранее "Утро.News" поделилось экспресс-способом засолки огурцов. 

Источник: Sina ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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