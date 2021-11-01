Разные варианты на самый взыскательный вкус

"Утро" предлагает попробовать приготовить шашлык из курицы, рыбы или бараньей корейки по несложным рецептам.



Шашлык из карпа

Сочная рыба на мангале для ценителей легких блюд.

Продукты:

карп – 1 штука;

репчатый лук – две штуки;

соль и перец;

кориандр молотый;

наршараб (гранатовый соус);

растительное масло;

чили соус (сладкий).

Приготовление:

Для начала карпа необходимо разделать. Отделить голову и выпотрошить. Голову и хвост рыбы не стоит выбрасывать – их можно пустить на уху.

Далее карпа нужно порезать на стейки шириной 2-3 сантиметра. Так она быстрее проготовится и не будет соскальзывать с шампура. Если у вас нет шампуров, рыбу можно пожарить на решетке.

Реберную часть стоит разделить пополам, на полустейки, так будет удобнее жарить.

Затем рыбу нужно посолить и поперчить, посыпать кориандром. Далее куски сома сложить в миску, где она будет мариноваться. Нарезать репчатый лук, присолить его и отправить к рыбе. Далее добавляем в миску соус чили и наршараб, а также растительное масло. Перемешиваем и даем постоять полчаса.

Нанизать замариновавшуюся рыбу на шампура и пожарить на мангале. Если вы решили использовать решетку, обязательно смажьте ее маслом, иначе все прилипнет, поделились секретом авторы Ютуб-канала Volloha kitchen.

Шашлык из бараньей корейки

Продукты:

корейка;

соль;

перец.

Приготовление:

Для шашлыка, как говорят опытные повара, лучше всего подходит мясо дагестанских и азербайджанских пород овец. Оно более нежное.

Для начала нужно убрать пленки с мяса. Вдоль хребта срезать жир – если этого не сделать, барашка будет неприятно пахнуть. Далее нужно нарезать мясо на порционные куски.

Для маринада понадобится смесь крупной соли и крупно молотого перца – два к одному. Посыпаем мясо специями с двух сторон. Никаких дополнительных приправ хорошее свежее мясо не требует. Важно: соль обязательно нужно использовать крупную. Барашку не нужно оставлять мариноваться, ее можно посолить и поперчить непосредственно перед тем, как жарить.

Для шашлыка из барашки жар должен быть выше среднего. Тогда корочка образуется сразу и мясо будет сочным. Жарить нужно 12-15 минут.

Шашлык из курицы

Продукты:



курица – 3 штуки;

соль и перец;

чеснок – головка;

сухая аджика – 3 чайные ложки;

лук репчатый – 5 штук.

Приготовление:

Пожарить курицу на мангале можно целиком или разделав ее на порционные куски.

Подготовленное для шашлыка мясо нужно посолить и поперчить, добавить в миску сухую аджику и давленый чеснок. Репчатый лук нарезать, присолить, немного помять в руках и отправить к курице. Перемешать и дать постоять два-три часа. Чтобы курица была еще вкуснее, можно оставить ее в маринаде на всю ночь.

Приступать к жарке шашлыка из курицы следует, когда угли полностью прогорят и будут слегка припорошены пеплом. Мясо нужно обжаривать до корочки с каждой стороны. В целом это займет около 15 минут.