Блюда из курицы: три рецепта на все случаи жизни

Блюда из курицы: три рецепта на все случаи жизни
Фото: depositphotos.com
Подборка для праздников и на каждый день

Сочное куриное мясо придется по вкусу домашним и гостям. "Утро" предлагает попробовать приготовить цыпленка табака, куриную грудку или крылышки в пикантном соусе.

Цыпленок табака в духовке

Ингредиенты:

цыпленок среднего размера;

соль и молотый перец;

чеснок – головка;

растительное масло.

Приготовление:

Для начала нужно приготовить смесь для "начинки". В миске нужно смешать столовую ложку соли, столовую ложку перца и головку чеснока (дольки пропустить через чеснокодавку).

Цыпленка помыть, по груди разрезать пополам и раскрыть. Отличие от классического рецепта в том, что чесночную смесь нужно ввести под кожу птицы до того, как отправлять в духовку. В оригинальном рецепте чеснок добавляют после жарки, отмечает автор кулинарного Ютуб-канала Volloha kitchen. Кожу цыпленка нужно аккуратно, чтобы она не порвалась, отделить от мяса. Под кожей натереть птицу смесью чеснока и специй.

Противень нужно застелить пергаментом. Смазать растительным маслом, выложить цыпленка. Важно: в противень налить 50-100 граммов воды.

Духовку разогреть до 180 градусов, запекать 45-50 минут. Периодически поливайте цыпленка получившимся в противне бульоном. Так на птице образуется аппетитная корочка.

Куриные крылышки в соусе

Ингредиенты:

куриные крылышки – 2 килограмма;

соль;

кориандр в зернах – 1,5 чайные ложки;

соевый соус – 50 миллилитров;

чеснок – головка;

масло растительное – 1 столовая ложка;

имбирь свежий – небольшой кусочек;

перец чили свежий;

черный перец в зернах – 1 чайная ложка;

мед – 1-1,5 столовые ложки;

сладкий соус чили – 2 столовые ложки;

сок половины лимона.

Приготовление:

Вымыть куриные крылья, посолить по вкусу.

Для соуса-маринада в миске смешать мелко нарезанный чеснок, нарезанный имбирь. В ступке растолочь кориандр и черный перец, высыпать в миску к чесноку. Добавить мед. Нарезать половинку перца чили вместе с семечками и отправить в миску к остальным ингредиентам. Влить соевый соус, сок лимона и сладкий соус чили. Все тщательно перемешать и добавить растительное масло.

Влить маринад к куриным крыльям, перемешать. Оставить мариноваться минимум на полчаса.

Противень застелить пергаментом. Выложить крылья в центр, так, чтобы удобно было накрыть их пергаментом и сверху, чтобы получился конверт. Скрепить края бумаги можно степлером.

Запекать при 180 градусах около 50 минут. Крылышки в медово-соевом соусе готовы.

Сочная куриная грудка на сковороде

Ингредиенты:

куриная грудка – 1,5 шт.;

бульонный кубик – 2 шт.;

соль и молотый перец;

растительное масло.

Приготовление:

Куриную грудку необходимо порезать на слайсы. Затем измельчить бульонные кубики, смешать с солью и перцем и посыпать мясо.

Разогреть сковороду, обжарить по минуте с каждой стороны, потом повторить, но уже по 30 секунд.

Сочная куриная грудка на сковороде готова.

Источник: Ютуб-канал Volloha kitchen ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Шансы на сближение России и Германии после ухода Меркель оценили в США

Американцев тревожит возможная потеря союзника в противостоянии с РФ

Польский эксперт раскрыл план Лукашенко по дестабилизации Европы

Президент Белоруссии решил применить "оружие D"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей