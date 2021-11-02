Угощение порадует родных и близких

Самыми популярными салатами на Новый год являются "Оливье" и "Селедка под шубой". Их можно найти на праздничном столе практически у каждой российской семьи. Однако иногда хочется попробовать что-то новое и необычное. Предлагаем вам 31 декабря приготовить салат "Снежинка".

Ингредиенты:

Отварная мякоть свинины – 300 граммов,

Колбасный копченый сыр – 200 граммов,

Вареные яйца – четыре штуки,

Вареная картошка – три штуки,

Маринованные опята – 100 граммов,

Репчатый лук – половина головки,

Свежий огурец – одна штука,

Майонез и сметана – по пять столовых ложек.

Приготовление:

Мелко нарежьте репчатый лук. Возьмите глубокую миску и переложите туда ломтики. Залейте все горячей водой. Добавьте столовую ложку уксуса и чайную ложку сахара. Оставьте мариноваться на 10 минут.

По истечении нужного времени переложите лук в дуршлаг. Дождитесь, пока вся лишняя жидкость стечет.

Огурцы очистите от кожуры. Нарежьте их небольшими кубиками. То же самое сделайте со свининой и опятами. Под каждый ингредиент отведите отдельную тарелку!

Копченый сыр, вареные картошку и яйца (белки и желтки по отдельности) пропустите через мелкую терку. Здесь вам понадобятся четыре разные миски: для одного ингредиента – одна емкость.

Начните делать соус. Для этого смешайте необходимое количество майонеза и сметаны.

Начните "собирать" салат. Сначала выкладываете картошку, затем – яичные желтки. Следом идут огурцы, а потом – свинина. Следующий слой состоит из маринованного лука. Сверху положите грибы. "Венчает" композицию сыр. Здесь есть важный нюанс – каждый слой (в том числе последний) необходимо промазывать майонезно-сметанным соусом.

Уберите салат в холодильник на три часа.

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