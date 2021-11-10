Закуска "Тигрята" к Новому году 2022: рецепт быстрого блюда из сельди

Закуска "Тигрята" к Новому году 2022: рецепт быстрого блюда из сельди
Фото: depositphotos.com
Оригинальные бутерброды придутся по душе гостям

До главной ночи в году осталось чуть меньше двух месяцев. А это значит, что пора запасться интересными рецептами для праздничного стола. Подать в виде закуски многочисленным гостям можно бутерброды с сельдью под названием "Тигрята".

Ингредиенты для закуски на Новый год 2022: филе соленой сельди – 150 гр, крупные морковки – 2 шт, яйца – 2 шт, сливочное масло – 70 гр, хлеб по вкусу, маслины – 70 гр, соль и перец – по вкусу. 

Способ приготовления бутербродов с сельдью: 

Перед началом нужно достать масло, чтобы оно стало мягким. А также вырезать из мякоти хлеба нетолстые кружочки с помощью стакана. Затем нужно сварить морковь до готовности. Яйца тоже нужно сварить вкрутую, после измельчить. Также нужно порезать сельдь небольшими кусочками. Также поступить с одной морковкой. Теперь нужно положить в миску масло. Все ингредиенты нужно превратить в паштет, сделать это можно с помощью блендера. На этом этапе основу закуски нужно посолить и поперчить при желании. 

Теперь на каждый кусочек хлеба нужно положить смесь из селедки. Затем натереть вторую морковку и посыпать ею бутерброды. Маслины нужно разрезать на тонкие полоски и ими украсить бутерброды, повторяя узор тигров. Можно изобразить с их помощью и мордочку животного: из кружочков маслин сделать глаза и нос, полосками выложить рот и усы. 

Вкусная и оригинальная закуска к Новому году 2022 готова!

Ранее "Утро.Ньюс" делилось, что нельзя дарить в год Тигра, согласно приметам.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Острая необходимость": в Германии призвали к срочному запуску "Северного потока – 2"

Немцам нужен газ по разумной цене

Москва приказала Минску сменить тактику с мигрантами – СМИ

Проблема беженцев вносит раскол в ряды ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей