Оригинальные бутерброды придутся по душе гостям

До главной ночи в году осталось чуть меньше двух месяцев. А это значит, что пора запасться интересными рецептами для праздничного стола. Подать в виде закуски многочисленным гостям можно бутерброды с сельдью под названием "Тигрята".

Ингредиенты для закуски на Новый год 2022: филе соленой сельди – 150 гр, крупные морковки – 2 шт, яйца – 2 шт, сливочное масло – 70 гр, хлеб по вкусу, маслины – 70 гр, соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления бутербродов с сельдью:

Перед началом нужно достать масло, чтобы оно стало мягким. А также вырезать из мякоти хлеба нетолстые кружочки с помощью стакана. Затем нужно сварить морковь до готовности. Яйца тоже нужно сварить вкрутую, после измельчить. Также нужно порезать сельдь небольшими кусочками. Также поступить с одной морковкой. Теперь нужно положить в миску масло. Все ингредиенты нужно превратить в паштет, сделать это можно с помощью блендера. На этом этапе основу закуски нужно посолить и поперчить при желании.

Теперь на каждый кусочек хлеба нужно положить смесь из селедки. Затем натереть вторую морковку и посыпать ею бутерброды. Маслины нужно разрезать на тонкие полоски и ими украсить бутерброды, повторяя узор тигров. Можно изобразить с их помощью и мордочку животного: из кружочков маслин сделать глаза и нос, полосками выложить рот и усы.

Вкусная и оригинальная закуска к Новому году 2022 готова!

Ранее "Утро.Ньюс" делилось, что нельзя дарить в год Тигра, согласно приметам.