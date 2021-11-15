Десерт всем придется по вкусу

Порой хочется побаловать себя чем-то вкусным и сладким. Для этого идеально подойдет торт "Шоколад на кипятке". Бисквит получается влажным и пористым. Готовить десерт можно в духовке и мультиварке.

Ингредиенты

Для бисквита:

Мука – 350 гр.

Сахар – 350 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 250 мл.

Кипяток – 250 мл.

Разрыхлитель – 10 гр.

Сода – 10 гр.

Какао-порошок – 40 гр.

Растительное масло – 100 мл.

Сливочное масло – 10 гр.

Начинка:

Вишня (можно брать замороженную) – 300 гр.

Сахар – 30 гр.

Сок вишни – 100 мл.

Крахмал – 1 ст.л.

Крем:



Сливочное масло – 150 гр.

Сахарная пудра – 150 гр.

Сметана – 300 гр.

Глазурь:

Шоколад – 120 гр.

Сливочное масло – 75 гр.

Сахарная пудра – 1,5 ст.л.

Приготовление

Для начала нужно смешать все сухие ингредиенты для бисквита: муку, какао, разрыхлитель, соду (гасить не надо) и сахар.

В отдельной емкости нужно взбить яйца, после добавить растительное масло и еще раз хорошо смешать до однородности.

Не переставая мешать, нужно добавить к жидким ингредиентами половину сухих и 1/2 молока. Когда продукты смешались, нужно насыпать остаток сухой смеси и вторую часть молока.

Следущий этап очень важен. Нужно влить кипяток, а после вручную с помощью венчика или лопатки смешать ингредиенты до однородности.

Теперь можно переливать готовое тесто в форму, предварительно смазав ее маслом. Поставьте бисквит выпекаться. Готовность проверяйте с помощью шпажки.

Готовому бисквиту нужно дать остыть. В это время можно приготовить крем.

Масло нужно взбить, а после добавить сахарную пудру. Еще раз перемешать до однородности. Остается влить сметану и еще раз взбить.

Бисквит нужно разрезать на три коржа. На каждое выдавите крем кольцами, оставляя небольшой промежуток для вишни.

Ее нужно смешать с сахаром в кастрюле и довести до кипения. Сок, который остается от размораживания вишни, следует смешать с картофельным крахмалом, а после влить в емкость. Убавьте огонь и доведите начинку до загустения.

Ягоды нужно положить между колец из крема.

Остатки крема распределите поверх торта. После этого уберите десерт в холодильник на час-полтора.

В это время можно приготовить глазурь. В ковше смешайте масло, шоколад и пудру. Растопите ингредиенты на медленном огне.

Когда глазурь немного остынет, полейте ей торт, а после снова уберите лакомство в холодильник на несколько часов.

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