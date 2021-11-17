Маленькая хитрость от поваров: как сделать "Селедку под шубой" еще вкуснее

Маленькая хитрость от поваров: как сделать "Селедку под шубой" еще вкуснее
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Весь секрет в простом маринаде для рыбы

"Селедка под шубой" – салат, который у многих ассоциируется с Новым годом. Почти на каждом праздничном столе наверняка будет стоять хотя бы она, а то и две тарелки с этой закуской. И хотя классический рецепт идеален, его можно немного изменить. Ингредиенты останутся теми же, все дело в маринаде. Таким способом пользуются повара, чтобы сделать салат еще вкуснее. 

Приготовление 

Чтобы ускорить процесс приготовления, поставьте вариться яйца и овощи заранее. В это время можно замариновать лук. 

Нарежьте его мелкими квадратиками, а после промойте под холодной водой, чтобы избавиться от горечи.

В отдельной емкости смешайте 3 столовых ложки сахара, 1 ложку соли, 4 ложки уксуса и добавьте 200 граммов немного теплой воды. Перемешайте маринад до однородности, а после добавьте в него лук. Оставьте на 20 минут. 

В это время приступайте к нарезке селедки. Рыбу нужно измельчить, затем добавить к ней лук, пару столовых ложек растительного масла и черный перец. Затем основу салата следует перемешать и оставить мариноваться на 10-12 минут. 

За это время вкус селедки станет еще более насыщенным. 

После этого можно приступать к сборке салата. 

Ранее "Утро.Ньюс" делилось рецептом салата "Полярный экспресс" с курицей и грибами. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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