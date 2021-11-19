Салат из кальмаров на Новый год-2022 с красивой подачей: пошаговый рецепт

Салат из кальмаров на Новый год-2022 с красивой подачей: пошаговый рецепт
Фото: ru.depositphotos.com
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Порционная закуска украсит стол

Несмотря на то, что покровитель 2022 года Водяной Тигр – любитель мясных блюд, отказываться от морских продуктов в новогоднюю ночь совсем не обязательно. Так, порадовать гостей можно салатом из кальмаров, подача которого украсит стол.

Ингредиенты на четыре порции: 

кальмар – 4 шт,

яйца – 4 шт,

сладкий желтый перец – 1 шт,

салат латук,

майонез,

красная икра.

Способ приготовления салата из кальмаров: 

Сначала нужно приготовить кальмаров. Помыть и залить кипятком, затем сразу же положить в миску с ледяной водой. Теперь можно очистить морских гадов. Затем в подсоленной воде варить кальмаров ровно 60 секунд. Если пропустить это время, то можно получить "резиновые" моллюски, поэтому лучше оставить их на 40 минут на огне. За этом время они вновь станут мягкими. После порезать продукт колечками. 

Яйца сварить и мелко нарезать. Также измельчить перец и салат. Все ингредиенты смешать и заправить майонезом по вкусу. Затем поставить на тарелку сервировочное кольцо диаметром около 7 см и положить туда салат. Сверху положить икру и снять кольцо. Должно получится четыре тарелки. 

Вкусный салат из кальмаров готов!

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, что приготовить на Новый год 2022. 

Полина ИВАНОВА
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